國衛院破解免疫老化機制 B肝治療現曙光

國家衛生研究院免疫醫學研究中心針對慢性B型肝炎研發出創新療法，透過CD33阻斷性抗體解除免疫抑制，為「功能性治癒」開創新策略。研究同時發現，該抗體展現顯著的「旁觀者效應」，能從根本改善高齡者免疫功能，提升疫苗保護效力。

針對困擾華人社會的慢性B型肝炎問題，研究團隊據此研發出CD33阻斷性抗體，有效解除CD33的抑制作用。（圖／123RF）

根據《聯合新聞網》報導，國衛院免疫醫學研究中心主任謝世良表示，「紅、腫、熱、痛」這些身體發炎的常見症狀，實為現代免疫學探索疾病本質的關鍵起點。團隊研究發現，B型肝炎病毒表面的唾液酸化醣蛋白會與免疫細胞表面的受體CD33結合，透過傳遞抑制訊號，阻斷B細胞產生中和性抗體的能力。

針對困擾華人社會的慢性B型肝炎問題，研究團隊據此研發出CD33阻斷性抗體，有效解除CD33的抑制作用。此一突破不僅能增強白血球對B型肝炎病毒抗原的免疫反應，對已接種新冠病毒疫苗個體的白血球，亦能有效提升其對新冠病毒的抗體效價。

面對台灣即將邁入超高齡社會的挑戰，謝世良提出創新思維，「應探究高齡者免疫反應衰退的分子機制，進而開發能從根本改善免疫功能的藥物，提升疫苗保護效力。」有別於傳統策略著重於研發新型疫苗佐劑，此一發現顯示未來可能開發出通用型「免疫調節劑」，與疫苗聯合使用，從根本上增強高齡族群的疫苗免疫反應。

國衛院近期與美國哈佛大學布萊根婦女醫院Gene Lay Institute、韓國KAIST研究院簽署三方合作備忘錄，旨在增強高齡者免疫功能，提升疫苗保護效力，降低傳染病及癌症罹患風險，最終達成延長健康餘命的目標。

謝世良說，現代免疫醫學研究早已超越「抗菌」的傳統範疇，更多著重於「無菌性發炎」的探討。一般大眾常將「發炎」與「感染」畫上等號，但以痛風為例，尿酸結晶本身即可刺激免疫系統，引發劇烈的發炎反應。

研究證實CLEC5A亦能辨識阿茲海默症患者腦中的異常蛋白質，驅動導致神經退化的慢性發炎反應。 （示意圖／Pixabay）

只要身體出現「異常」或「位置錯誤」的物質，無論是尿酸結晶、癌細胞，或阿茲海默症患者腦中堆積的β類澱粉蛋白，皆可能活化免疫系統，產生病理性發炎反應，進而導致組織損傷。免疫醫學研究中心採取系統性尋找病原體觸發免疫警報的「模式識別受體」，研究團隊發現，多種致命性發炎反應皆與免疫受體CLEC5A密切相關。

包括登革病毒、日本腦炎病毒等感染，後續研究證實CLEC5A亦能辨識阿茲海默症患者腦中的異常蛋白質，驅動導致神經退化的慢性發炎反應。在動物實驗中，剔除CLEC5A基因能顯著減輕腦部病變並改善記憶功能。

這些研究成果顯示，從急性病毒感染到慢性神經退化疾病，可能共享相似的發炎啟動機制。謝世良說，未來可針對這些誘導發炎的共同訊息傳遞路徑，開發創新藥物以精準調控免疫反應，期望能有效降低急慢性發炎對組織器官的損傷。

