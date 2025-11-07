國衛院科普活動苗栗登場 邀學子變身特務闖關

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣7日電）國家衛生研究院今天在苗栗縣舉辦「特務X計畫-不可能的醫任務」科普嘉年華，將院區打造成特務基地，近千名師生透過闖關探索醫學奧祕，激發對健康科學的興趣。

國衛院今天在苗栗竹南院區大廳舉行科普嘉年華開幕式，院長司徒惠康致詞表示，國衛院配合30周年院慶系列舉辦科普嘉年華，盼培育更多優秀科技及醫學人才。

苗栗縣副縣長邱俐俐致詞說，這場科普嘉年華展現科技與醫學結合的力量，讓醫學研究走出實驗室，更透過「特務X計畫」任務，引導孩子理解科技如何服務醫學，醫學又如何被科技推進，在體驗中發現科學的溫度與價值。

國衛院發布新聞稿表示，此次活動獲國家科學及技術委員會及多家企業支持，並與國立自然科學博物館、科學工藝博物館等機構合作，竹苗地區14所國中小近千人參加，以互動實作與遊戲方式呈現科學知識。

關於活動內容，國衛院說，涵蓋免疫防護、心血管保健、AI（人工智慧）精準醫療及VR（虛擬實境）模擬等，讓學生從遊戲中親身體驗科學原理，並將健康新知運用於日常生活，盼藉此活動實現科普教育與健康生活的雙重目標。（編輯：張銘坤）1141107