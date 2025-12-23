國衛院聯手衛福部 用醫療接住成癮者

國家衛生研究院副院長陳為堅。記者曾學仁／攝影

「把人治好，就是最好的預防。」國家衛生研究院副院長陳為堅直言，當成癮者被體系穩健接住、獲得持續治療，並順利回歸社會，才可能從根源下降。

「新世代反毒策略行動綱領」邁入第三期之際，國衛院將與衛福部合作成立「國家級成癮醫療政策與轉譯中心」，推動「全民心理健康韌性計畫」，定期進行全國心理調查，每4年提出國家級報告，守護國人身心健康。

傳統反毒常以「司法懲罰」當主軸，以查緝、掃蕩、加重刑責，期待用恐懼降低使用率；臨床研究則顯示，成癮是一種慢性、容易復發的腦部疾病，行為背後牽動的是渴求、戒斷與精神共病、社會壓力等。若只以刑罰處理，成癮者容易遠離醫療、躲避追蹤，更容易在復發後走向高風險的用藥模式。

廣告 廣告

台灣1998年修訂毒品危害防制條例，法律上賦予部分成癮者「病犯雙重身分」，開啟醫療介入的可能性，但實務上卻面臨巨大落差。陳為堅指出，早期醫療量能嚴重不足，健保給付排除藥癮治療，導致醫院缺乏承接誘因，自行就醫比率長期偏低。「法律開了門，但醫療體系沒有準備好接住人。」制度矛盾與社會汙名，讓成癮者走進醫院困難重重。

HIV危機 驗證治療即預防

2004年監獄爆發人類免疫缺乏病毒（HIV）疫情，注射藥癮者感染率高達二成五，迫使政府正視共用針具的公共衛生風險；2005年推出「減害計畫」，推動美沙冬替代療法與清潔針具。結果證明，此舉雖未大幅降低總用藥量，卻切斷了海洛因「初犯」的傳播鏈，成功讓HIV疫情血崩式下降。這段經驗也讓陳為堅意識到，有些預防，必須從治療端下手。

陳為堅表示，即將成立的國家級成癮醫療政策與轉譯中心，將扮演跨領域整合與科學轉譯的樞紐，不僅深化既有物質成癮（如毒品、酒精）的醫療模式，更要面對新興挑戰。國衛院神經及精神醫學研究中心已與學術團隊合作，成功開發出「網路成癮狀態自動分類系統」，透過腦波等生物標記，以高達八成六的準確率進行早期識別，為數位時代的行為成癮問題預先部署評估工具。

【看原文連結】

更多udn報導

喜宴進化了！新人改請「這1杯」全場大讚：還能帶走

阿嬤出國回來竟要學英文 孫女翻開筆記一看全笑翻

張文媽三年匯82萬！專家曝3星座父母最易養出啃老兒

Lisa「18禁熱舞配超短戰袍」驚險走光瞬間被拍