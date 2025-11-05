國衛院藏肥貓1／年薪飆破435萬直逼閣揆！18名特聘研究員加薪30% 院長司徒惠康遭批「帶頭自肥」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／調查採訪
行政院中部辦公室副執行長吳音寧近日捲入「內定台肥董事長，年薪1,500萬元」的「肥貓風暴」，最終在社會反彈下，吳音寧僅當個陽春董事。事實上，政府機關肥貓何其多，三不五時就會躍上新聞版面，FTNN調查，身為國人健康守門員的「國家衛生研究院」（國衛院）在明年度的預算中，打算替18位特聘研究員「加薪」約1,800萬元，等同每人平均年薪增加百萬來到437萬元，漲幅高達3成，待遇直逼「五院院長級」，由於國衛院院長司徒惠康也是特聘研究員之一，有立委質疑根本就是「肥貓自肥」！
一般民眾對國衛院或許有些陌生，它卻是國人健康的守門員。1996年1月正式成立的國衛院，位於新竹科學園區竹南園區，屬於非營利性的公設財團法人，以「增進國人健康福祉，提昇醫藥衛生水準，發展醫藥科技，培育醫學人才」為宗旨，負責評估應對公衛事件，執行政府賦予的醫衛研究任務，以及整合國內外醫衛資源與產學合作。
近年來，國衛院積極推動與臨床醫學中心的策略合作，期望能加速研究成果的臨床應用，實現「從實驗室到病床」的目標，例如為了面對癌症與新興傳染病的持續威脅，正攜手醫界、藥廠正在打造「智慧抗癌生活圈」與「台灣疫苗自主國安防線」，開發全球首創的「AI物聯網醫護人員消毒監測系統」、「泛基因體病原體鑑定與抗藥性診斷系統」（PanAMR）等等，今年底則會正式出版首部「台灣失智症風險因子管理白皮書」，明年也將建置完成「國家感染性疾病資源庫」（NIDB, National Infectious Disease Bank）。面對如此繁雜又極度燒錢的醫衛業務，自然每一分錢都得要用在刀口上，如今卻傳出國衛院藏著肥貓！
根據《財團法人國家衛生研究院設置條例》成立的國衛院，創立基金來自政府捐助，由衛福部部長身兼國衛院董事長，目前每年約40億元的運作經費主要來自衛福部年度預算，也就是由國家與人民稅金支應。FTNN調查，國衛院明年度（2026年）全體職員工總計917人，薪資預算總計約11.93億元，相較今年增加約4,600萬元，其中，近4成約1,800萬元編給院內的18位「特聘研究員」（薪資預算總計約7,873萬元），等同每人年薪平均調漲約百萬元，從原本的337萬元增至437萬元，漲幅高達約3成，年薪值逼「五院院長級」！根據人事總處公布的官方資訊，今年1月加薪後，五院院長月領約37萬元，年薪大約444萬元。
國衛院所謂的「特聘研究員」，通常需具備博士學位與卓越的研究成就，並在各自領域從事前沿研究、指導研究生、參與學術計畫等，簡單來說，就是「頂尖專家」。FTNN調查，目前國衛院的18位特聘研究員大部分都屬「院內斜槓」，分別在院內擔任所長、主任等主管職，就連國衛院院長司徒惠康也是「感染症及疫苗研究所」特聘研究員，因此有立委質疑國衛院明年度大幅增加特聘研究員薪資，難解「自肥」爭議。
「除了自肥爭議，國務院特聘研究員還被質疑帶有裙帶色彩，例如有個特聘研究員的資歷以臨床為主，研究能力明顯不足，有人說他能當上特聘研究員，就是背後有中央流行疫情指揮中心當權派勢力。」知情人士進一步透露，國衛院院長司徒惠康是美國史丹佛大學免疫學博士，當過中研院院士、國防醫學院校長，目前國衛院的18名特聘研究員中，不難看出存在中研院系統、國防醫學院系統與校友的影子。
「一般來說，機關單位時常面臨人員升遷等異動，因此會寬列預算，另一方面，國衛院職員屬於廣義公務人員，依《預算法》規定，法定支出的薪資預算不可隨意刪減，且目前對於延攬高階研究人才，並無具體薪資給付規定，通常是以行文上級單位、主管機關核准方式處理，基於個資問題也不太會對外公布實際薪資，因此出現公眾無法監督的灰色空間。」一名執政黨立委坦言，國衛院這次的「調薪風波」，雖然可以理解為「若要延攬相關人才，需要提供足夠誘因與價值」，不過，高階研究人才的任用確實應該要有更嚴謹的公開審查制度。
國民黨立委李彥秀指出，國衛院近3年都有編列18名特聘研究員的薪資預算，分別為7,326萬元、6,065萬元、7,873萬元，「費用浮動幅度之大，不免令人質疑基準何在？是否有依員工薪給待遇標準編列？如果薪資過於漫天喊價，卻未能反映在國衛院的收益上，恐怕不是民眾所能接受。」她進一步表示，國衛院除了提供任務導向型研究，也肩負發展醫藥生技應用技術、強化國內生技醫療產業核心能力的重任，相較今年，國衛院明年度的科技研究經費增加近3億元，總共投入逾30.3億元的研究經費，權利金卻比今年衰退，每年權利金收入也只有1億多元，「國衛院持續投入更多資源，但技轉成效不彰，無法提升獲益，淪為只剩『研究』，欠缺『研發』。」
「相較於國衛院其他員工平均加薪4%至6%，獨獨這18名特聘研究員加薪3成，就算延攬人才、留用人才的理由勉強成立，國衛院也要注意其他同仁的相對剝奪感，尤其國衛院院長司徒惠康自己也是特聘研究員，更要面對『自肥』的質疑！」國民黨立委蘇清泉表示，國衛院要為員工調薪，站在立委的角度，可以表達支持，然而從預算規模觀察，18名特聘研究員平均每人年薪增加百萬元，如此巨幅的加薪，國衛院必須向立法院說明原因，否則難以向國人交代。
FTNN透過立委辦公室等管道向國衛院詢問相關爭議，至截稿前尚未獲得回應。事實上，國衛院過去二度被質疑「院長薪水比總統還高」、「肥貓中的大肥貓」，當時衛生署（現衛福部）回應，薪資需要參考國際行情，才能在國際市場延攬人才回台效力。面對三不五時就挨批「有肥貓」，國衛院去年底至今卻以「無法勝任工作」至少解聘2名副研究員而挨告吞敗，其中1人年資長達16年，顯見國衛院的人事與研究資源確實出了問題，立法院務必得好好監督，絕不能再讓「肥貓自肥」把人民當韭菜！
