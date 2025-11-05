國衛院藏肥貓2／1張A4紙價值8千萬！ 國衛院「38頁簡略說明」捧走30億挨轟

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／調查採訪

除了18位特聘研究員的總薪資預算激增逾1,800萬元，在「國家衛生研究院」（國衛院）明年度（2026年）共43.55億元的預算中，「科技研究計畫」囊括30.3億元，佔了近7成，然而，國衛院送交立法院審查的工作計畫與收支預算書，卻只用38張A4紙「簡略說明」，難怪有立委砲轟，「拿38張紙就要換30.3億元，等於靠1張紙就想拿走8千萬元！」

對於國衛院只用38張A4紙「簡略說明」就要拿到30.3億元的「科技研究計畫」預算，民眾黨立委林憶君（左圖）認為相當草率，右圖為國衛院院長司徒惠康。（圖／林憶君臉書、國衛院臉書）

「內容相當簡略，就連計畫負責人、執行人、題目、研究方法、摘要、關鍵字數據等資料都付之闕如，也沒有提供附件或延伸查詢的資料連結！」談起國衛院的「科技研究計畫」工作計畫與收支預算書，民眾黨立委林憶君表示，大部分的計畫都是為期4年延續性計畫的第2年，國衛院至少應該提供目前的研究成果，否則外界完全無從判斷是否有價值可以繼續進行？立法院如何替納稅人把關？「每頁幾百字的的內容就想拿到數十億預算，難道是想欺負立法院的非專業人士看不懂？」

廣告 廣告

林憶君指出，國家重大公衛議題包括少子化、健保破產、自殺危機、毒品藥物濫用、癌症與愛滋病等等，都需要盤點排序分配資源，國衛院是個針對公衛需求進行研究的任務導向機構，研究品質其實並不差，不過，如果僅僅從事一些基礎研究而沒有應用價值，或是研究自己的興趣領域，就失去國衛院存在的價值與目標，「這就是預算書中應該提供詳細資訊的重要性所在。」

FTNN調查，國衛院的經費來源除了政府預算，還能提出研究計畫向「國家科學及技術委員會」（國科會）等其他政府機構，申請「競爭型」研究計畫補助，也就是全國所有符合資格研究者都可開放申請補助。據悉，國衛院明年度要向國科會申請3、4億元的專案研究計畫，內容也列在預算書中，且明確列出計畫的研究背景、方法與摘要等細節訊息，篇幅共計54頁，對比用38頁向立法院「索價」30.3億元的「科技研究計畫」，明顯「勞心勞力」誠意許多，難怪立委會批國衛院「要錢雙標」。

國衛院在國際醫衛研究上佔有一席之地，圖為本月5日與美國癌症研究學會（AACR）、成功大學醫學院共同主辦的「AACR on Campus – Taiwan 2025」，合力推動癌症轉譯研究。（圖／國衛院臉書）​​​​

據了解，國科會審定部會機關例如國衛院提出的研究計畫，基本上都僅是微調金額，不會否決駁回，但對一般學術研究者提案的審查標準則不完全一樣。「有人研究拿不到經費，有人卻研究多到太浮濫。」對於國衛院向其他政府機構申請研究補助，林憶君提出質疑表示，國衛院本身已有政府專門撥給的大額研究經費，院內的研究形同「不需競爭且可保證有研究可做」，如果院內研究人員仍向其他政府機關提研究計畫並取得經費，等於排擠大學學者等一般學術研究者，造成資源分配不均，等同是另一種與民爭利。FTNN透過立委辦公室等管道向國衛院詢問相關爭議，至截稿前尚未獲得回應。

更多FTNN新聞網報導

國衛院藏肥貓1／年薪飆破435萬直逼閣揆！18名特聘研究員加薪30% 院長司徒惠康遭批「帶頭自肥」

國衛院藏肥貓3／年薪「超車總統」！公設財團法人董座難甩「政治酬庸」 監院二度糾正

飆股大盤點！這檔銅板股「11天炸噴115%」 宇瞻9月營收年增88%「外資連4週買超」

