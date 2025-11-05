國衛院藏肥貓3／年薪「超車總統」！公設財團法人董座難甩「政治酬庸」 監院二度糾正

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導

「國家衛生研究院」（國衛院）的「自肥」與「肥貓」爭議，早已存在多年，國衛院前院長吳成文與伍焜玉都因此中箭，挨批「薪水比總統高」，監察院對於國衛院等政府捐助成立的公設財團法人也曾二度提出糾正，內容包括「部分財團法人薪資待遇漫無標準，存在過高現象」、「財團法人董事長由退休人員擔任的比例高達19%以上，被外界視為政治酬庸，妨礙業務推動」等等，看來，國衛院等公設財團法人要完全擺脫「肥貓」爭議，在政治現實下，恐怕還有得等！

司徒惠康（右二）是美國史丹福大學免疫學博士，科研實力雄厚，2022年底扛起國衛院院長一職；圖為2020年新冠疫情期間，時任蔡英文總統前往國衛院視察，當時司徒惠康為國衛院副院長。（圖／國衛院官網）

2004年間，時任國衛院院長吳成文被爆除了領取約61萬元的院長月薪，還同時支領中研院的退休俸，每個月進帳近100萬元，有媒體還搬出「總統陳水扁月薪44萬8千元」、「薪水是中研院長李遠哲的2倍多」相較，當時吳成文透過幕僚澄清，他並未支領中研院的退休俸，國衛院的院長薪水是由董事會比照中研院特聘研究員等級發放，一切符合規定，「包括本俸7萬元、研究獎助27萬元和不開業獎金8萬元，還有生活補助7,500元等，而且整整9年沒有調薪。」不過，監察院還是針對主管單位提出糾正。

接著在2009年間，有立委又批時任國衛院院長伍焜玉的月薪，贏過總統馬英九的46.2萬元，根本是「肥貓」，當時國衛院澄清，國內要延攬具有國際學術經驗的高科技研究人員，真的很不容易，薪資往往要參考國際行情，「院長要兼行政職以及研究員職務，而且月薪當初也經過立法院審議，由衛生署（現衛福部）監督，如果真要嚴格比較，國內薪水還比國外來的少。」、「院長的薪資，基本上是比照中研院，所謂的特定研究員制度。」

國衛院的２位前院長吳成文（左圖）、伍焜玉（右圖）都經歷過「薪水比總統高」的「肥貓風暴」。（圖／國衛院官網）

話雖如此，有監委隔年提出糾正指出，政府主管機關對於政府捐助成立的財團法人，往往未能落實查核機制，也無法確實評估投資與捐助效益，且部分財團法人薪資待遇漫無標準，存在過高現象，此外，財團法人董事長由退休人員擔任的比例高達19%以上，被外界視為政治酬庸，妨礙業務推動；當時監委點出國衛院院長的年薪高達841萬元，經濟部旗下「工業技術研究院」（工研院）院長的年薪也達780萬元，都比總統的年薪624萬元還高。2011年間，又有監委針對此事再度提出糾正表示，由政府捐助5成以上的財團法人，有21個主管的年薪竟然比部會首長還高，其中，年薪最高的是國衛院院長。

經濟部旗下「工業技術研究院」（工研院／下圖）的院長年薪，也曾被質疑「比總統高」；上圖為今年10月底甫接任工研院院長的張培仁，他是美國康乃爾大學理論及應用力學博士，研究主題涵蓋微機電系統、電磁機械系統與超導體力學。（圖／工研院臉書）

除了薪資爭議，國衛院還一度捲入「國安問題」。2021年間，衛福部、國衛院與羅氏等三大國際藥廠共同推動台灣「癌症精準醫療及生物資料庫整合平台」，首度與美國藥廠合作檢測2,000名癌症患者的基因數據，量身訂做標靶用藥，產值逾2億元。然而，國人基因定序檢測被送至國外執行後，我國卻無法獲得完整原始數據報告，衛福部與國衛院因此挨批未替國人基因公共財把關，形同外洩國人健康資訊，涉及國安疑慮。

