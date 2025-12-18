國衛院開發腦波判斷分類系統 有望助評斷網路成癮

現代人人手一機，網路成癮問題也隨之而來，不過要如何判斷是否成為網路成癮者？現行自評量表結果，容易受到受試者主觀判斷影響，國衛院聯手國內外研究機構，利用腦波變化，成功開發網路成癮狀態自動分類系統。

國衛院助研究員黃緒文表示，「放輕鬆的情況之下，一般來講，我們的注意力跟抑制控制都不會有非常大的變化，他的大腦都一直處於一個，很積極的想要看看附近有沒有什麼東西，有沒有什麼訊號，它是需要去注意的。」

研究團隊招募92名大學生，先依大學生自評結果，分為42名網癮組與50名健康對照組，利用靜息狀態，也就是什麼都不做時，檢測長達6分鐘的腦波訊號。

結果發現，網癮組在額葉的delta頻段與全腦gamma頻段，有比較強的功能性連結，分別就是在注意力、控制抑制，以及視覺刺激、衝動控制2大項，平常就同步活化，而且準確率達到86%。

黃緒文指出，「我們的注意力，以及我們的視覺刺激，一直在等待有新的訊息進來的時候，那其實就會影響到我們實際上，當我們真的要專心在課業，或是專心在工作上的時候。」

國衛院副院長陳為堅表示，「如果我們可以定時給這些，可能有認知功能不好的長者，或是提早給他做一些腦部的監測的話，或許在老人家異常也可以提早預測。」

學者也解釋，受試者是否因為網路成癮而出現腦波變化，目前還無法給出解答，需要更深入研究。不過這項檢測結果相對傳統問卷，大幅提升準確度，未來在青少年健康篩檢、精神科初步鑑別，都有機會做更廣泛的應用。