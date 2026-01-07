國衛院30週年慶演講 陳建仁：加強學研團結合作

（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）6月將接任中央研究院長的前副總統陳建仁，今天出席國家衛生研究院30週年慶演講時表示，未來中研院會與各學研機構加強合作，國衛院更是重要「黏著劑」，讓大家團結在一起。

國家衛生研究院今天在竹南院區舉辦30週年院慶大會，國衛院創院院長吳成文及多名歷任院長都開心「回娘家」，前副總統陳建仁、行政院政務委員陳時中、衛生福利部常務次長莊人祥、苗栗縣長鍾東錦以及來自全國產、政、學、研、醫界眾多專家學者出席慶賀，會中並邀陳建仁進行特別演講。

總統府2日發布總統令，特任陳建仁為中研院第13任院長，任期自民國115年6月21日到120年6月20日。

對於將接任中研院長一職，陳建仁受訪表示，中研院一定會與國內各學研機構加強合作，發揮「一加一大於二」，讓所有研究更上層樓，達到世界頂尖程度，他也會「全力以赴」，有信心讓台灣頂尖的科學、人文研究成為國際標竿，成為亞太學術卓越研究中心。

陳建仁演講時提到，歷任院長任內推動計畫發展貢獻卓著，包括建立台灣癌症臨床研究聯盟、台灣微生物抗藥性監測聯盟、國家人體生物資料庫整合平台、健康大數據永續平台、台灣高齡長者健康老化長期追蹤聯盟、建立跨世代高齡追蹤資料庫等國家極為珍貴的研究資源，豐富了台灣的生醫研究量能。

陳建仁表示，30年來國衛院發展穩健，並作為「黏著劑」，讓全台灣所有研究機構可以團結合作在一起，建立龐大資料庫，對台灣公共衛生有莫大貢獻。他強調，當團結在一起時可以走得穩健，把公衛、防疫都做得更好，也幫忙國家打贏防疫戰，「台灣一定要團結，不可以分裂，這是最重要的事」。

國衛院院長司徒惠康表示，1996年元旦國衛院正式成立，這是源自1988年的一場中研院院士會議，一群關心台灣土地、國人健康的海內外院士倡議、奔走8年，共同催生以促進全民健康為核心任務，同時兼具政府智庫功能的研究機構。

司徒惠康指出，作為台灣唯一任務導向的醫藥衛生研究機構，國衛院30年來已成立8個研究所、5個研究中心，1個生物製劑廠（疫苗廠），從成立初期以癌症、傳染病防治兩大主軸，到目前針對國人環境健康、疫苗、新藥開發、慢性病控制、高齡醫學、優化兒童醫療照護等相關議題都有非常多努力，發揮國衛院該有的能量。

司徒惠康說，國衛院以「增進國人健康福祉、提升醫藥衛生水準、發展醫藥科技、培育醫學人才」為宗旨，在歷任院長帶領、同仁努力下有點成果，但有更多責任與承擔，希望持續扮演更積極、有效協調角色，發揮公信力、整合協調溝通，把台灣的產、政、學、研、醫的能量串接在一起，落實守護國人健康的使命。（編輯：林恕暉）1150107