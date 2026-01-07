國衛院30週年慶 歷任院長回娘家

國衛院7日舉辦30週年院慶大會暨音樂會，前副總統陳建仁（左2）、苗栗縣長鍾東錦（中）到場祝賀。 （記者謝國金攝）

記者謝國金∕苗栗報導

國衛院7日在竹南院區舉辦30週年院慶大會，創院院長吳成文及多名歷任院長「回娘家」，前副總統陳建仁、行政院政務委員陳時中、衛福部常務次長莊人祥、苗栗縣長鍾東錦，以及來自全國產、政、學、研、醫界眾多專家學者出席慶賀。

國衛院長司徒惠康表示，1996年元旦國衛院成立，作為台灣唯一任務導向的醫藥衛生研究機構，國衛院30年來已成立8個研究所、5個研究中心，1個生物製劑廠（疫苗廠），從成立初期以癌症、傳染病防治2大主軸，到目前針對國人環境健康、疫苗、新藥開發、慢性病控制、高齡醫學、優化兒童醫療照護等相關議題，發揮國衛院該有的能量。

司徒惠康說，國衛院以「增進國人健康福祉、提升醫藥衛生水準、發展醫藥科技、培育醫學人才」為宗旨，希望持續扮演更積極、有效協調角色，發揮公信力、整合協調溝通，把台灣的產、政、學、研、醫的能量串接在一起，落實守護國人健康的使命。

陳建仁演講時提到，歷任院長任內推動計畫發展貢獻卓著，包括建立台灣癌症臨床研究聯盟、台灣微生物抗藥性監測聯盟、國家人體生物資料庫整合平台、健康大數據永續平台、台灣高齡長者健康老化長期追蹤聯盟、建立跨世代高齡追蹤資料庫等國家極為珍貴的研究資源，豐富台灣的生醫研究量能。

陳建仁表示，30年來國衛院發展穩健，並作為「黏著劑」讓全台灣所有研究機構可以團結合作在一起，建立龐大資料庫，對台灣公共衛生有莫大貢獻。

鍾東錦則感謝國衛院長期深耕苗栗、落腳竹南，不僅提升在地研究與醫療量能，培育眾多優秀人才。