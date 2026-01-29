國計民生為重！盼朝野加把勁過年前通過總預算／尤榛嚴

尤榛嚴

中央政府總預算關係國家施政方向，更直接影響民生福祉、產業發展與社會穩定，其重要性不言而喻。值此歲末年終之際，立法院若仍因朝野對立而遲未完成總預算審議，不僅影響行政運作，也勢必加劇社會不安，實非全民所樂見。事關國計民生，實不宜遲，朝野各方應以大局為念，力求在農曆年前圓滿處理總預算案。

總預算是政府施政的根本依據，一旦延宕，輕則行政效率受限，重則影響地方建設、社會福利與公共服務的正常推動。無論是基層公務體系、仰賴政府計畫的中小企業，或是期待公共資源投入的弱勢族群，皆可能成為政治僵局下的無辜承擔者。預算審議若淪為政治角力的工具，終究傷害的是全民利益。

民主政治的可貴，在於透過制度化的討論與妥協，化解分歧、凝聚共識。立法院本就是不同立場交鋒的場域，但對立不應取代理性，杯葛更不該成為常態。朝野政黨固然各有堅持，但在總預算這類攸關全民的議題上，更應展現政治成熟度，以專業審查取代情緒對抗，以協商折衷取代全面否決。

農曆新年是國人最重視的節日，象徵團圓與新的開始。若能在年前完成總預算審議，不僅有助於行政體系順利運作，也向社會傳遞一個清楚訊息：政治可以有分歧，但國家利益永遠優先。這不僅是對民意的回應，更是對民主制度的負責。

誠盼朝野立委放下成見，回歸制度初衷，以人民福祉為最高考量，加速協商、完成審議，讓總預算在農曆年前順利過關。唯有如此，方能安定民心、穩定施政，也為新的一年奠定良好開局。當然，如果過年前確有困難，吾人只好引頸再望過年後最短的時間內處理總預算大政，台灣平安，兩岸平安，世界和平！（照片資料照）