國訓中心未設醫護所 物理治療師遭爆違規執業！官方說法曝

高雄左營國訓中心未設醫護所，物理治療師遭爆違規執業！官方說法曝。截自國訓中心官網



高雄左營的國家運動訓練中心（簡稱國訓中心）近日被指出未設置醫護所，導致物理治療師與諮商心理師無法完成執業登記，只能以違規方式為運動員提供服務。對此，國訓中心表示，心理諮商室已於今年1月15日完成申請，醫護所也正在申請中；中心強調，作為非營利、非對外的訓練單位，對運動員的治療並不受影響。

國訓中心副執行長梁永斌指出，依據《國民體育法》第25條，中心在運動員培訓期間聘用物理治療師及諮商心理師，以提供身心健康支援，這些服務屬於內部非營利性質。巴黎奧運後，中心意識到心理與物理治療需求日益重要，但聘任人員時才發現，中心並非正式醫療單位，因此專業人員無法完成執業登記。

廣告 廣告

梁永斌說明，2025 年已聘請一位諮商心理師進行行政準備，正式心理諮商室於今年1月15日成立後，諮商心理師已可合法執業；過去運動員如有心理需求，則由外部合格心理師協助。

至於物理治療師，中心目前有 10 人（不含運動員自行聘用），並已向高雄市衛生局申請成立醫護所，目標在 5 月底完成，以符合法規。梁永斌強調，在完成執業登記前，物理治療師仍可逐次收費提供服務，且現有員工的薪資、福利與待遇不受影響。

更多太報報導

日出還夕陽？賴瑞隆臉書照掀話題 同黨議員實測：側翼小看高雄人智慧

高雄推源頭管理奏效 犬貓絕育補助年年成長

試營運爆紅！野森動物學校2月門票開賣 限定活動曝光