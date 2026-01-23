國訓中心無執業登記 治療師憂成「非法治療」
位在高雄左營的國家訓練中心是培育國手的重點培訓基地，裡面自然有不少心理諮商和物理治療師進駐，但最近卻有內部人員踢爆，說國訓中心根本沒有相關的執業登記，讓這些專業人士很擔心，自己幫國手治療診斷，會不會涉及法律問題。對此，國訓中心也做出回應。
走進運動中心防護室，內部就像是大型的學校保健室，但裡面的器材和設備，可是比保健室專業數百倍，而這些在做治療工作的都是合格的物理治療師，治療對象可都是國手等級的運動員，因為這裡不是別的地方，而是高雄的左營國家訓練中心，不過卻有內部人員踢爆，國訓中心沒有物理治療或是心理諮商合法執業場所資格，卻幫運動員做治療引發爭議。
知情人士：「（國訓中心）不會去主動告知這些事情，那這些治療師跟諮商師，他們等到錄取進來工作之後，才會發現說自己並沒有辦法去做執業登記，那其實很有可能會有一些法律上面的疑慮嘛，那很有可能就會導致說，他們在治療上面，就會有一些綁手綁腳的部分，那這樣子可能，很有可能就會去損害到這些運動員的權益。」
自己本身有執照卻是場所沒執業資格，讓不少醫師覺得很不安心，而且裡面專業人士就將近10人，有時還得隨隊出國比賽。
對此國訓中心回應，依照國民體育法，培訓期間聘任的物理治療師和心理諮商師，都是屬於非營利行為，因此一切符合法規，或許這些一開始講明，就不會鬧上新聞版面。
