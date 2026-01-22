國訓治療場所爭議 預計5月底解決

高雄左營國家運動訓練中心遭爆未取得合法執業場所資格，卻有物理治療師、心理諮商師長期在中心內幫運動員進行治療，引發爭議；國訓中心回應，培訓期間醫療支援均屬非營利。（紀爰攝）

高雄左營國家運動訓練中心遭爆未取得合法執業場所資格，卻長期聘用物理治療師與心理諮商師在中心內幫運動員治療，引發爭議；據悉，部分治療師到職後雖覺不妥，考量國訓中心工作對專業履歷加分，因此冒著風險選擇留任；國訓中心則回應，培訓期間醫療支援均屬非營利，目前心理諮商室已通過申請，中心也同步推動醫務室及相關設置，預計今年5月底完成，將確保各項支援依法合規。

投訴人指出，民國112年起，國訓中心開始聘任物理治療師，近年也招聘心理諮商師，共近10人的師級專業人士，不僅依照各項比賽隨隊出國，也會常態性在中心內協助運動員治療，卻傳出中心未取得合法執業場所資格，讓運動員和治療師相對沒有保障。

不具名治療師指出，部分同仁到職後得知此狀況，做治療時都特別小心，甚至不敢在密閉空間治療，只能在走廊上或戶外空間「關懷」選手。

高市議員白喬茵認為，國訓中心所聘心理諮商師及物理治療師，都是精挑細選的專家，但法規不完備，恐造成選手有即時需求卻無法立即處理，更造成治療師綁手綁腳，深怕誤觸違法紅線，國訓中心應盡速尋求問題解方。

國訓回應，依《國民體育法》第25條規定，於國家運動培訓期間，聘任物理治療師及諮商心理師，提供運動員身心健康相關支援，均屬非營利、非對外的內部訓練。

國訓去年聘任專職諮商心理師後，即注意到執登及機構設置法規要求，在尚未完成合法執業場所建置前，並未安排執行治療，而是以輔導宣導、制度規畫等行政工作為主，選手若有諮商需求，中心有與外部合作的合格諮商師予以協助，目前心理諮商室也已通過申請。