國訓49年首度開放家庭日 選手家屬走入國家隊生活

跆拳道選手陳鵬仁與拳擊選手黃筱雯參加國訓家庭日趣味競賽 (國訓中心提供)

國訓家庭日_舉重選手郭婞淳(右)與母親一起體驗訓練器材 (國訓中心提供)

國訓家庭日 體操選手蕭佑然 參加歌唱大賽 (國訓中心提供)

國訓家庭日國訓職員與親友 (國訓中心提供)

國家運動訓練中心今天（8日）舉辦成立49年來首場「Sing a song, Fun along家庭日」，邀請培訓隊選手、教練及職員工與家人齊聚同樂，為即將到來的國訓中心50週年揭開序幕。活動現場洋溢笑聲與音樂，展現國家隊背後最溫暖的力量。

國訓中心說明，此次家庭日活動內容豐富，包括園區導覽、市集、趣味競賽、歌唱比賽與樂團表演，讓長年在高壓下備戰的選手與教練，能與家人共享難得的輕鬆時光。民眾也有機會走入平時不對外開放的訓練場館，體驗選手的日常訓練，並享用由國訓營養師與膳食團隊打造的「國訓金牌餐」，感受國家隊專屬的能量補給。

廣告 廣告

活動下午由工作人員帶領家屬參觀訓練場館與宿舍設施，園區地標「精神牌樓」搖身一變為熱鬧市集，設有餐車、投杯球、布袋球等親子遊戲。傍晚的「國訓菁英廣場」化身音樂會舞台，「董事長樂團」與「Lazy懶耳朵樂團」輪番演出，現場氣氛熱烈又溫馨。

多位國手與家人出席活動。「舉重女神」郭婞淳指出，這次讓媽媽與阿姨重返國訓，「看到整個硬體設施升級，她們都非常驚訝。」郭婞淳說，這樣的活動不僅讓家人了解訓練環境，也拉近彼此距離。體操選手蕭佑然則笑說：「這次家人親眼看到我們訓練的地方，應該比我講的更有說服力，也更放心。」

國訓中心執行長龔榮堂表示，選手的成就背後離不開家人的支持與陪伴，這場活動不僅是凝聚，也是感謝。希望藉由家庭日，讓外界更了解國訓在後勤支援上的努力，也讓國家資源成為選手最堅強的後盾。他強調，未來國訓中心將以「國訓不一樣」的精神，打造更有溫度、更有力量的訓練環境，迎向50週年新里程。