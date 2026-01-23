國資圖借閱排行榜出爐 輕小說奪下文學類榜首

國資圖114年借閱排行榜出爐，輕小說奪下文學類榜首。（圖：國資圖提供）

國立公共資訊圖書館公布114年全年借閱排行，文學類首次由《關於我轉生變成史萊姆這檔事》奪冠，金庸作品依舊上榜，呈現「經典長青」與「新興IP」並行的閱讀樣貌。非文學類由《原子習慣》躍升年度冠軍，兒童書以《神奇樹屋系列》躍升第一名。整體榜單顯示，讀者特別喜愛透過閱讀，進入不同世界，獲得想像與陪伴感。

國資圖指出，114年全年借閱情況，文學類部分，輕小說與經典武俠並行發展。《關於我轉生變成史萊姆這檔事》持續受喜愛，躍居榜首；《全知讀者視角》居次，連續兩年上榜，展現網路世代結合影視作品的影響力。武俠經典依舊具備高度號召力，《射鵰英雄傳》、《天龍八部》、《倚天屠龍記》、《鹿鼎記》等作品，同時入榜，且以第三版最受讀者青睞，顯示經典文本在不同世代間的持續流通。日韓輕小說方面，《特殊傳說》系列、《藥師少女的獨語》、《魔女之旅》等作品穩定上榜，顯示奇幻、冒險與成長題材仍是文學閱讀的重要動能。

非文學類冠軍，此次由《原子習慣》拿下，連年熱門的《被討厭的勇氣》位居第2名，榜單中《蔡康永的情商課》、《快思慢想》、《你的善良必須有點鋒芒》、《高敏感是種天賦》、《底層邏輯》等長銷作品仍維持高熱度，顯示讀者除持續關注心理成長與人際議題。

此外，《如果歷史是一群喵》系列多冊同時入榜，大師兄的《火來了，快跑》、《你好，我是接體員》持續受到歡迎；投資理財類《投資最重要的事》與生活法律題材《章魚法官的家庭法學課》也名列排行榜，顯示讀者關注面向涵蓋心理、歷史、理財與生活實務等多元議題。

兒童書排行榜，以《神奇樹屋系列》位居第1名，《怪傑佐羅力系列》位居第2名，此類兼具故事性與閱讀推進力的系列書籍仍是兒童閱讀的重要助力，以永續與環境議題為主軸的《地球公民365》則進入第3名。榜單中也可見《麥克DO科學》、《名偵探福爾摩斯》、《數學益智王》、《圖解科學大驚奇》、《能源危機大作戰》等科普題材作品，反映知識型閱讀仍是兒童書的重要主流；學齡前繪本如小企鵝系列進入榜單，呈現分齡閱讀的多元樣貌。

漫畫書借閱排行榜中，《名偵探柯南》再度奪冠，達成九連霸。《尋寶記系列》、《植物大戰殭屍系列》、《科學實驗王系列》名列前段，顯示結合知識與趣味性的漫畫作品，仍深受兒童與青少年族群喜愛。此外，《航海王》、《烏龍派出所》、《棒球大聯盟》、《哆啦A夢》、《七龍珠完全版》、《深夜食堂》、《黑執事》等作品持續上榜，而《屁屁偵探系列》則首度進入前十名，成為年度漫畫榜的一大亮點。

114年熱門預約榜由《全知讀者視角》以高預約量居冠，囊括「借閱熱門」到「預約爆量」的年度最夯作品。第2名《世界上最透明的故事》、第3名《藥師少女的獨語》，同樣顯現讀者對話題性文學與影視、改編相關作品的關注。此外，榜單亦可見心理健康議題與焦慮世代的閱讀需求如《失控的焦慮世代》，以及理財、人物傳記類作品如《納瓦爾寶典》、《張忠謀自傳》等。電子書借閱榜首，由《名偵探柯南》奪得，第2名為《哆啦A夢》，兩大經典漫畫持續展現跨世代的閱讀吸引力。

國資圖指出，從114年排行榜觀察到，讀者在閱讀選擇上，特別喜愛「透過閱讀進入不同世界，體驗多元人生」所帶來的想像與陪伴感，同時也高度關注心理焦慮與人際互動等議題，反映出各年齡層對於社會情緒學習（SEL）的需求。國資圖今年將依據兒童、青少年與成人不同的生命階段，規劃相應的主題與推廣，回應讀者在成長、情緒調適與自我理解上的需求。館員也將結合閱讀觀察與專業判斷，透過「選書師」、主題策展或活動等方式，扮演「引路者」的角色，平衡熱門書與潛力書籍的能見度，協助讀者接觸尚未被廣泛注意、但同樣具有深度與價值的內容，拓展閱讀視野。（寇世菁報導）