國資圖攜手台中故事協會共同「遇見故事精靈」 體驗故事力量與溫度

國資圖攜手台中故事協會共同「遇見故事精靈」歡慶協會25週年。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】國立公共資訊圖書館（以下簡稱國資圖）與台中故事協會長期合作密切，持續透過多元故事活動推廣全民閱讀風氣。故事協會多年來深耕校園、圖書館與社區，致力於故事教育與閱讀扎根。適逢協會邁入第25週年，國資圖特別與其攜手主辦「遇見故事精靈」系列慶祝活動，於7日在國資圖2樓國際會議廳盛大舉行。本次活動不僅呼應協會的重要里程碑，更展現雙方在閱讀推廣上的共同理念，以故事、祈願與閱讀為主軸，邀請民眾一同感受故事帶來的力量與溫度。

廣告 廣告

戲劇演出《是誰參加了森林的慶生趴》。（圖/記者廖妙茜翻攝）

台中故事協會理事長黃幸如表示，協會自年初啟動25週年系列企劃，邀請25位會員推薦25本繪本於粉絲專頁分享，帶領讀者回到閱讀初衷。慶祝活動當天亦邀請歷任理事長分享最具觸動的繪本，展現故事的力量。活動同時結合國資圖「台灣閱讀節—閱讀真奇廟」主題，邀請民眾書寫祈願卡，象徵故事與祝福匯聚，也延續協會25年來推動閱讀的精神。

下午則由信誼基金出版社社長劉維中主講「發現故事裡的精靈」，接續故事協會戲劇團隊演出《是誰參加了森林的慶生趴》，以富想像力的表演帶領觀眾多角度體驗故事魅力。