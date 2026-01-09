國資圖攜手3國家公園 推廣臺灣黑熊生態保育

記者蕭宇廷／臺中報導

人與熊該如何相處，相信這是最近最受矚目的議題，歡迎到國立公共資訊圖書館的「走進有熊國－臺灣國家公園黑熊保育特展」，將可以獲得滿滿的「熊」知識。國資圖與內政部國家公園署，今（9）日起於國資圖1樓藝文展廳，推出「走進有熊國－臺灣國家公園黑熊保育特展」，展期至7月5日，邀請民眾近距離認識臺灣森林中的靈魂角色－臺灣黑熊，以推廣臺灣黑熊生態保育。

特展由國資圖與玉山、太魯閣及雪霸3個高山型國家公園管理處共同主辦，並獲農業部生物多樣性研究所及社團法人臺灣黑熊保育協會協辦，完整呈現臺灣國家公園30年來、臺灣黑熊重要研究與保育成果，傳遞「與熊共榮共存」的重要理念。

國資圖館長馬湘萍表示，國資圖始終關注如何在當代社會中，實踐「人與環境友善共好」的理念，並積極扮演環境對話的橋梁。2025年與雪霸國家公管處首次舉辦的探索山椒魚特展，展出期間觀眾反應熱烈，深獲各界好評；這次與玉山國家公管處攜手合作，期望能再創佳績。

除了靜態展覽，這次特展更結合多元的推廣活動，包括馬上熊抱新春賀歲活動、Bookpanda定時導覽、閱讀講座與兒童主題書展等等；讓不同年齡層的觀眾都能以生動有趣的方式學習，透過展覽與多元活動，使知識成為推動環境永續的重要力量，更能把愛護生態、尊重大自然的觀念融入日常生活。

國家公園署說明，黑熊最主要的棲息地在玉山、雪霸及太魯閣3座高山型國家公園，也橫跨林業保育署臺中、嘉義、花蓮及臺東分署等管轄範圍；這次特展分享臺灣國家公園30年來在黑熊研究與經營管理的重要成果。展覽帶領民眾化身「科學小偵探」，從黑熊生態、原住民族傳統文化連結，到高山棲地研究、保育宣導與最新紅外線影像紀錄，一步步讀懂黑熊的生活世界。

最後，聚焦近年備受關注的「人獸衝突」議題，預防衝突的關鍵不在「管理熊」、而在「管理人與人類的食物來源」；透過移除吸引物、改變人類生活習慣，並結合持續教育與社區參與，才能實現人熊共存共榮的長遠目標。

國家公園署長王成機指出，臺灣黑熊是維繫森林健康的重要「保護傘物種(umbrella species) 」，保育臺灣黑熊將能維持國人生活環境品質與自然生態系的健康與豐富；也是實踐聯合國永續發展目標(SDGs)的第15項「保育陸域生態系統」。

王成機強調，實現長遠的「人熊共存」，無法僅仰賴政府部門、研究機構或保育團體，必須透過持續教育與溝通，向民眾傳達正確的人熊共存觀念，凝聚社區共識並促進在地參與。在國家公園場域內建立人熊和平共存的典範，正是國家公園持續努力的方向與願景；國家公園署將攜手各界夥伴持續深化黑熊保育行動，為臺灣自然生態與世代共榮的未來穩健前行。

國資圖攜手3高山型國家公園，帶你一起「讀懂」真實又靈動臺灣黑熊世界。（國資圖提供）