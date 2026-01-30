國資圖《小零件・大世界》特展 認識自行車運作奧秘

記者蕭宇廷／臺中報導

自行車看似簡單、卻由無數精密零件共同組成。你是否曾好奇，高階自行車與一般自行車的差異究竟來自哪裡？自行車文化探索館攜手國立公共資訊圖書館，自今（30）日起推出《小零件・大世界》特展，並舉行開幕式；期望與透過互動體驗與動手操作，帶領民眾從自行車零組件出發、深入認識自行車的運作奧秘，並翻轉傳統閱讀方式。

《小零件・大世界》特展由自行車文化探索館策劃，力邀中華自行車永續聯盟（BAS）與9家自行車產業夥伴－巨大集團（Giant Group)、桂盟（KMC）、速聯（SRAM）、FSA及Vision、鑫元鴻（Formula）、南宜（CEMA）、乃興（Nuvo）、建大（Kenda）與瑞振（Sunny Wheel）共同打造，首度把產業核心技術與零組件帶入文化場域，讓民眾近距離觀察自行車工藝之美。

廣告 廣告

展覽以創新策展手法，把自行車拆解為關鍵零件，結合展示牆、動態螢幕、電子書與互動體驗台，讓觀眾親手轉動、操作，理解速度、力量與結構之間的關係。現場同時展示碳纖車架實體，並設置變速器操作體驗與室內騎行台，讓民眾從認識零件到實際騎乘、一次體驗自行車的科技與樂趣。

《小零件・大世界》不只是一場展覽，更是一場融合閱讀與體驗的學習旅程；透過動態展示與實作互動，讓知識走出書頁，成為看得見、玩得到的探索過程，激發民眾對自行車與科學原理的興趣。

國資圖表示，希望透過這次特展翻轉傳統閱讀形式，讓閱讀成為可以觀察、操作與探索的學習歷程；自行車文化探索館也指出，許多人日常接觸的是整輛自行車，卻較少有機會深入了解每一項零組件背後的設計與工藝，期盼透過展覽讓大眾看見自行車產業的技術實力與文化價值。

《小零件・大世界》即日起於國資圖展出，邀請大小朋友走進展場、從零件開始認識自行車，體驗一場結合產業、文化與閱讀創新的精采展覽。

自行車文化探索館攜手國立公共資訊圖書館推出《小零件・大世界》特展，邀請民眾動手玩自行車。（國資圖提供）