國資圖「小零件・大世界」特展 邀請民眾動手玩自行車

「小零件・大世界」特展由自行車文化探索館策畫，力邀中華自行車永續聯盟（BAS）與九家自行車產業夥伴共同打造（圖:國資圖提供）

自行車看似簡單，卻由無數精密零件共同組成。自行車文化探索館攜手國立公共資訊圖書館，從 1月30 日起推出「小零件・大世界」特展，透過互動體驗與動手操作，帶領民眾從自行車零組件出發，深入認識自行車的運作奧秘，並翻轉傳統閱讀方式。



「小零件・大世界」特展由自行車文化探索館策畫，邀請中華自行車永續聯盟（BAS）與巨大集團（Giant Group)、桂盟（KMC）、速聯（SRAM）、FSA及Vision、鑫元鴻（Formula）、南宜（CEMA）、乃興（Nuvo）、建大（Kenda）與瑞振（Sunny Wheel）等九家自行車產業夥伴，首度將產業核心技術與零組件帶入文化場域，讓民眾近距離觀察自行車工藝之美。

廣告 廣告



展覽以創新策展手法，將自行車拆解為關鍵零件，結合展示牆、動態螢幕、電子書與互動體驗台，讓觀眾親手轉動、操作，理解速度、力量與結構之間的關係。現場同時展示碳纖車架實體，並設置變速器操作體驗與室內騎行台，讓民眾從認識零件到實際騎乘，一次體驗自行車的科技與樂趣。



「小零件・大世界」不只是一場展覽，更是一場融合閱讀與體驗的學習旅程。透過動態展示與實作互動，讓知識走出書頁，成為看得見、玩得到的探索過程，激發民眾對自行車與科學原理的興趣。



國資圖表示，希望透過特展翻轉傳統閱讀形式，讓閱讀成為可以觀察、操作與探索的學習歷程；自行車文化探索館也指出，許多人日常接觸的是整輛自行車，卻較少有機會深入了解每一項零組件背後的設計與工藝，期盼透過展覽讓大眾看見自行車產業的技術實力與文化價值。