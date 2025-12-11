國賓改建案自救會籲市府 暫緩都市設計審查及建造執照預審

市府今天下午都市設計審議會議將審議高雄國賓大飯店改建案，國賓不當容積自救會及市議員陳麗娜、邱于軒、許采蓁等，下午將到市府四維行政中心舉白布條抗議，表示開發商大陸建設在本案中不僅文件前後不一致，且因違規遭裁罰三十萬元，卻仍持續爆出爭議。市府在司法調查未完成前，應暫停所有都市設計與建造執照審查。（記者盧繼先攝）

國賓不當容積自救會指出，環評與都審資料矛盾，地盤從第二類變成第三類軟弱地盤，國賓在環評送審時標註為「第二類普通地盤」，到了都審資料卻變成「第三類軟弱地盤」。加上位於易發生地質沉陷及土壤液化潛勢地區，構成三重風險疊加，就此變更部分，應依環評法施行細則第三十八條四款及五款，要重新辦理環評，不應直接進入都審，在未完成環評審查前，請暫緩都審，並依環評法第十四條規定，未依法通過環評審查前，所核發之開發許可無效。

自救會表示，原始送件是六十五點七一分，但市府對外公告卻變成五十二點四五分，兩者差十多分，公共審議資料怎麼會出現兩個版本，第三方台灣省結構技師公會以一樓評估為安全R值二十七點二五分，第四方台南市土木技師公會提出國賓四樓非弱層，加上樑柱數目輸入錯誤，指出國賓飯店非危樓。目前相關資料已由調查局與檢方調查，顯示疑點確實存在。

自救會說，開發商已遭裁罰三十萬元，開發方屢次違法，政府卻要人民一直檢舉。開發商不守法、政府不把關，最後卻要市民承擔風險，呼籲都審委員，疑點未釐清前應退回審查 ，我們不是反對開發，而是要求資料一致、程序合法、審查透明。

司法已介入，盼查清評分、地質分類與程序合法性，國賓危老報告漏洞百出，期盼司法釐清真相，讓所有程序重新回到專業與透明，司法調查未完成前，應暫停所有都市設計與建造執照審查。嚴格把關容積獎勵，避免破壞愛河景觀與城市天際線。正視大樓高密度、深開挖設計對脆弱地質與工安風險的衝擊。

自救會與民間團體共同呼籲，司法調查未完成前，應暫停所有都市設計與建造執照審查，嚴格把關容積獎勵，避免破壞愛河景觀與城市天際線，正視大樓高密度、深開挖設計對脆弱地質與工安風險的衝擊。避免住戶暴增造成公共空間不足及交通壅塞，影響愛河觀光核心區。

愛河是高雄的母親河，是城市最重要的意象，國賓改建案影響的不只是單一建築，而是整個愛河流域的景觀與高雄的未來城市願景，市府必須審慎面對。