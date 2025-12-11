國賓飯店案風波未平！自救會上街抗議 建商回應了

高雄國賓飯店開發案風波未平，國賓不當容積自救會11日在高市府前抗議。（紀爰攝）

高雄國賓飯店開發案風波未平，國賓不當容積自救會11日在高市府前抗議，10多名自救會成員、高市議員陳麗娜、環團等單位在場表述不滿，針對環評與都審資料矛盾、危老重建耐震評估R值矛盾等問題，盼全案能暫緩都市審議；大陸建設回應，本案所有程序合法合規，針對少數人士為阻撓開發，向司法機關提出不實檢舉，將保留追究法律責任之權利。

自救會指出，國賓案在環評送審時標註為「第二類普通地盤」，到都審資料卻變「第三類軟弱地盤」，前後矛盾；此外，國賓案在危老重建耐震評估R值也矛盾，原始送件是65.71分，但市府對外公告卻變52.45分，兩者相差10多分，盼建設公司解釋清楚。

高市議員陳麗娜在抗議現場聲援。（紀爰攝）

森林城市協會理事長莊傑任也到場替自救會道出心聲。（紀爰攝）

國賓不當容積自救會成員在抗議現場表述立場與不滿，盼全案能暫緩都市審議。（紀爰攝）

另大陸建設在7月被爆違規動工遭罰30萬元，自救會痛批，「開發方屢次違法，政府卻要人民一直檢舉。開發商不守法、政府不把關，最後卻要市民承擔風險？」並強調，並非反對開發，而是要求資料一致、程序合法、審查透明。

大陸建設回應，本案所有程序依法執行，認為主要爭議源自東側及北側2棟建物居民對景觀遮蔽不滿，並以「非危樓、不符危老條例」、「位處液化潛勢區不宜興建高樓」、「開發後將造成交通壅塞」等主張，試圖阻擾或拖延開發進程。

大陸建設澄清，7月遭罰30萬元，起因於高市工務局獲報，國賓飯店後車棚鐵皮鬆脫，當時正值颱風影響，為確保安全，公司才緊急卸除棚頂鐵皮並設臨時安全圍籬，均依標準作法辦理，並未涉及整地、樹木遷移或建築工程，相關裁處涉及誤解，公司已提出訴願，以維護聲譽與權益。

有關環評與都審資料矛盾問題，大陸建設指出，依剪力波測試與鑽探報告，確認基地屬第二類地盤，此點已載明於環境部駁回自救會的訴願中，駁斥環評矛盾或瑕疵。其後，大陸建設於都審期間，基於更高安全標準考量，主動以更保守的第三類地盤條件做大樓結構設計，非地盤類別改變，認為自救會指控與事實不符。

針對危老耐震評估R值矛盾，大陸建設解釋，自救會所稱的2個數值並非同性質，市府對外公告的評估R值52.45分，是民國111年以真正軟弱樓層4樓做評估，與109年以1樓為依據不同；且後經高市工務局委託台灣省結構工程技師公會現勘並重做結構耐震初評，評估R值53.08分，明確超過法定標準，再次確認符合法規。

大陸建設強調，少數人為阻撓本案開發，逕向地檢署提出與事實不符之檢舉及散布不實謠言，對此濫用司法資源，企圖影響視聽，將保留追究法律責任之權利。

