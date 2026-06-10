國足無緣世界盃，裁判馬寧成為中國球迷追捧對象

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

中國裁判馬寧素以執法嚴厲著稱 [Getty Images]

世界盃將於週四（6月11日）開幕。由於中國國家隊再度無緣世界盃，中國足球迷轉而將一名裁判視為國家在本屆賽事中的「代表人物」。

46歲的馬寧因為網絡迷因爆火而走紅，也吸引了包括科技公司聯想（Lenovo）和電子巨頭海信（Hisense）等中國大型品牌的贊助。

馬寧以執法風格嚴厲著稱。2015年在上海的一場比賽中，他共出示了9張黃牌和3張紅牌——這成為他裁判生涯的一個里程碑，也讓他獲得「卡牌大師」的綽號。

廣告 廣告

這將是他第二次參與世界盃，四年前他在卡塔爾世界盃首次亮相，擔任第四官員，在場邊協助主裁判。

與馬寧相關的話題在小紅書及其他中國社交媒體平台上已累積數百萬瀏覽量，有些網民為他加油打氣，也有人對中國體育的現況感到惋惜。

一位小紅書用戶寫道：「我們有馬寧，你們有誰？」

另一人則表示：「別的國家可以看自己的球隊比賽，而我們只能看裁判出牌。」

目前馬寧正在邁阿密參加為期10天的裁判培訓營，同行的還有另外兩位中國代表——助理裁判周飛以及視頻助理裁判傅明。

周飛和傅明的職責都是在場邊協助主裁判工作。

馬寧自2011年起已獲國際足聯（FIFA）認證為裁判，他同時也在南京體育學院任教。

為了記錄即將到來的世界盃之旅，他在兩週前開設了小紅書帳號（類似Instagram的平台），目前已迅速累積19.7萬名追蹤者。

微博上的一則迷因，顯示各國國家足球隊出征世界盃，對比之下，中國則有馬寧一人前往 [Weibo]

他在平台上的第一則貼文展示自己從裁判制服胸前口袋拿出一本「小紅書」，既呼應平台名稱，也象徵他以出示紅牌聞名——紅牌代表球員因嚴重犯規被逐出場。

之後的一則貼文則是一段影片，內容包括他整理行李和在健身房鍛鍊，為世界盃任務做準備。影片配上富有戲劇性的音樂，當中也出現了聯想平板等產品。

他在貼文中寫道：「自信、偷窺，赴這場如期之約。世界盃，我們來了。」

自2002年首次參加世界盃以來，中國隊便未再成功晉級；當年他們在小組賽中出局，未得一分。

過去20多年間，中國足球一直受到資金危機與普遍腐敗的困擾，導致部分球員、裁判與俱樂部管理人員被終身禁賽。