國軍三大變化致彈藥消耗大增 去年射擊子彈5881萬發

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

國軍近年對外採購步槍彈藥量大幅增加，國防部長顧立雄今（12）日對此表示，國軍近年包括實彈化訓練、恢復一年期徵兵、後備教召延長等「三大變化」，導致彈藥消耗量暴增，使儲備量低於標準，因此要外購彈藥。國軍每年的彈藥消耗量，從民國110年的2340萬發，增加到去年的5881萬發。

立法院外交及國防委員會今日排定國防部等針對「國軍如何強化戰場持續戰力，對於戰時高消耗情境下，彈藥籌獲之應變作為與規劃」進行報告並備質詢。顧立雄說，原本在民國108年，為配合205兵工廠遷址，當時國防部曾要求各軍種提出需求，在產線搬遷之前趕快生產補足。然而因國軍近年三大變化，導致彈藥消耗量暴增，使儲備量低於標準，因此要外購。

軍備局長林文祥中將說，以這次我方採購的M855鋼心子彈而言，目前國軍自製的成本是16.18元，此次外購得標價是15.53元。

至於為何當初國軍205兵工廠替美軍產製M855子彈，每發僅需6元？顧立雄表示，當時底火、發射藥、包裝材料、運輸，是由美方負擔，我方僅負責彈頭、彈殼與加工。先後包括兩次合約，時間是民國94至100年、101至109年。

民進黨立委羅美玲質詢表示，為何111年，軍備局產製5.56公釐子彈的價格是9.5元？林文祥回應表示，那是無鋼心的普通彈（M193）。他也透露，近20年陸軍都沒有向軍備局委製鋼心彈。陸軍參謀長陳建義中將說，陸軍的政策現在是將普通彈無鋼心的以推陳方式消耗光，未來都只產用鋼心彈。

