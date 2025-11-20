國軍上將傳罕見大幅異動 劉任遠接副部長丶黃志偉升空軍司令

國軍高階將領人事近日傳出大幅異動，據了解，有軍政界消息指出，現任國防部軍政副部長柏鴻輝即將另有任用，規劃由總統府戰略顧問劉任遠上將接任；國防大學校長劉志斌上將屆退，將由空軍司令鄭榮豐上將接掌校長職務，空軍司令一職則擬由副總長兼執行官黃志偉上將升任。副參謀總長蔣正國中將也將晉任海軍二級上將，出任副總長執行官。相關上將人事案若經總統核定，預估最快於12月1日生效。

除了上將階層，國防部今日公布12月份將官調任名單，涉及陸、海、空三軍多項重要職務，包括多位軍團指揮官、參謀長、院長與指揮官的調整，共計近40位將校軍官異動，部分人員並同步晉升。

廣告 廣告

本次調整中，陸軍部分異動最為密集，包含八軍團、十軍團、花東防衛指揮部、六軍團等多個主官更替，其中花防部指揮官及八軍團參謀長職務均由中將或少將晉升後接任。空軍則自後勤體系到航空技術學院均出現更換，若干上校軍官晉升少將後接掌指揮職務。軍醫系統亦同樣同步調整，包含三軍總醫院院長與松山分院院長在內的3名少將調整職務，另有軍醫校院主官晉升。

軍備系統也有異動，包括軍備局副局長、後管處處長、工營中心主任等關鍵職務均獲調整，並有數名上校晉任少將。

至於外界關注的海軍司令職務是否同步調整，軍方人士透露，由於海鯤號潛艦目前正處於海測關鍵階段，海軍司令職務調整與海測進度「高度連動」。在海鯤完成更具體成果前，高層傾向維持現任司令唐華上將，待進展明朗後再行調整，被視為較為穩妥的安排。

軍政副部長柏鴻輝今年67歲，為空軍中將退役，2021年出任軍政副部長至今逾四年，被視為行政體系的穩定力量。軍政圈傳出他可能轉任國營事業董事長，是外界目前討論度最高的方向。

至於接任軍政副部長的劉任遠上將，為空軍74年班，仍距離64歲上將屆齡尚有時間，曾任空軍作戰指揮部指揮官、空軍司令等重要職務，2024年11月調任總統府戰略顧問。若此次人事案獲總統拍板，劉任遠將重返國防部，肩負軍政高層要職，被視為「回鍋重用」。

本波人事大調整，被分析是因應年底屆退潮、軍種任務需求與未來國防布局所進行的全面性調整，包含指揮體系、後勤能量、聯合作戰架構與新戰力驗證等層面。軍方強調，所有人事均依法定程序報核，待總統核定後正式對外發布。

【看原文連結】