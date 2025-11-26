國軍上將異動！傳唐華上將接國防大學 海軍司令由這二人擇一

國軍上將人事近期將有異動！軍方人士透露，現任海軍司令唐華上將已任職兩年半，近期可能進行異動的機率升高。外界傳言，接任人選可能在副參謀總長蔣正國中將與中科院長李世強中將兩人之間出現，最終人事仍待總統賴清德核定後才會明朗。

針對國造潛艦原型艦「海鯤號」的進度，軍方人士表示，目前測試仍依既定計畫進行，國防部長顧立雄也多次強調，要在兼顧安全與品質的前提下完成全艦性能驗證。他指出，測試由海軍主責、台船執行，因此不論未來由誰接任海軍司令，這項重任都必須承擔下去。

在本輪上將人事調整中，外界原先認為主要變動會集中在空軍系統，海軍司令暫不調整。當時的布局包括：長期擔任國防部軍政副部長的柏鴻輝將另有任用，由總統府戰略顧問劉任遠上將接任軍政副部長；國防大學校長劉志斌上將屆退，預計由空軍司令鄭榮豐上將接任，而副總長兼執行官黃志偉上將則將升任空軍司令。另傳出蔣正國中將升任副總長執行官，並晉任海軍二級上將。

不過軍政人士25日指出，部分規劃已出現變化。柏鴻輝確定會卸任軍政副部長，但新職並非外傳的漢翔公司，而軍政副部長將由劉任遠出任。至於空軍系統的人事調整，可能會重新評估，甚至縮小調幅。

目前最不確定的變數落在海軍司令一職。軍政人士透露，海軍原本規劃在12月1日召開軍務會報，由唐華主持，但近兩天內部態度開始出現保留，使唐華在近期異動的可能性進一步升高。

