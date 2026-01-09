國軍不放棄搜救辛柏毅飛官！海面照明彈打亮夜空

天黑後，搜救人員不斷放海面照明彈以對應十分低的能見度。（圖／翻攝自東部海岸國家風景區管理處YouTube頻道）





空軍上尉飛官辛柏毅在6日晚上的戰機夜間訓練時失聯，目前國軍各單位還在全力搜救中，從東部海岸國家風景區管理處頻道畫面可以見到，不斷有海面照明彈打上天空，來增加海面能見度，搜救人員也不畏低溫、不放棄希望，要找到辛柏毅飛官。

東部海岸國家風景區管理處的YouTube頻道播映的即時畫面可以看到，天黑後海上的能見度其實很低，搜救人員不畏寒冷地持續搜救，就是希望能夠有好消息。

國防部長顧立雄今日也抵達花蓮空軍基地，除了了解搜救進度，也代表總統慰問失聯飛官家屬。顧立雄強調「國軍不放棄任何希望」，並要求持續整合海、空、陸上的能量投入搜救行動。

空軍會報今日搜救動員數及明日預計動員

目前為止還是尚未尋獲辛柏毅飛官，空軍軍方表示，今天的搜救行動中，海巡署出動7艘艦艇、海軍出動2艘艦艇、空軍出動15架次的軍機投入搜救，明日預計出動6架次的軍機、6艘海巡署艦艇、2艘海軍艦艇，並在陸上投入183位岸巡人員與47輛各式車輛。海軍也提到，海軍與海巡官兵會持續全力投入搜救行動，也希望民眾共同為辛柏毅上尉加油。

