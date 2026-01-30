國軍也有「鏟子超人」臂章！3細節曝光網：好可愛

政治中心／曾詠晞報導



花蓮馬太鞍溪堰塞湖去（2025）年9月溢流造成嚴重災情，除了有熱心的鏟子超人們前去支援，國軍更是派遣近萬人前往救援。賴清德總統於今（30）日在國安會秘書長吳釗燮及國防部長顧立雄的陪同下，親自前往花蓮地區進行春節探視。現場國軍弟兄配帶著官方特製的「鏟子超人」臂章，將鏟子、軍人、花蓮的群山等元素都濃縮這枚精巧徽章中，展現災後重建後的曙光與生命力。





賴清德總統今（30）日到花東視察，花防部現場官兵軍服上1款造型獨特的「鏟子超人」臂章引起外界關注。（圖／民視新聞、翻攝畫面）

賴清德總統前往花蓮進行春節探視，發加菜金給國防弟兄。（圖／民視新聞）

官方特製「鏟子超人臂章」展現希望與堅毅

此次行程涵蓋「空軍792旅第613營2連」、「海軍海鋒7中隊」及「陸軍花東防衛指揮部」。在視導過程中，花防部現場官兵軍服上一款造型獨特的「鏟子超人」圓形臂章意外成為全場矚目焦點。這枚紀念臂章是針對去年花蓮光復鄉救災行動特別研製，旨在表彰當時不畏艱難投入災區、協助馬太鞍溪堰塞湖溢流搶救的官兵。

「鏟子超人」圓形臂章是獨屬於花防部的專屬紀念，兒橫式臂章則是屬於當時跨區支援的官兵。（圖／翻攝畫面）

鏟子、群山融入設計 橫式臂章銘刻跨單位功勳

觀察該款臂章的設計細節，視覺核心由「鏟子」、「官兵」與「泥土」三大元素交織而成，生動刻畫出救援當下的勞動景象 。背景則是融入了花蓮繚繞壯闊的「群山」，上方的「太陽」圖案則有著重現曙光的寓意。此外，臂章底部細心地標註了光復鄉的英文名稱「GUANGFU」 。而針對當時跨區支援的官兵，國防部也另外設計了專屬的橫式臂章，由一把橫放的鏟子配上「光復RELIFE」，記錄不同單位並肩作戰的熱血功勳。

原文出處：賴總統直擊官兵「鏟子超人」臂章！「3元素、2款式」紀錄災後曙光

