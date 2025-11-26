國軍人事急轉彎！李世強擠進上將「末班車」 唐華轉任國防大學校長擬由蔣正國接棒

總統賴清德聽取中科院長李世強中將（右二）報告無人機相關規劃後大為肯定，李搭上晉升上將的「末班車」。（圖片來源／嘉義縣政府）

國軍上將人事「急轉彎」！據了解，總統賴清德近日在聽取中科院長李世強中將報告無人機相關規劃後大為肯定，指示國防部重新建案，李世強將擠進晉升上將的「末班車」，海軍司令唐華規劃轉任國防大學校長。

國防大學校長劉志斌將於11月底屆齡退伍，層峰原本規劃由空軍司令鄭榮豐轉任國防大學校長，副總長兼執行官黃志偉接任空軍司令，並且由副總長蔣正國兼執行官升任上將，海軍司令唐華不動。

簡單複雜兩套劇本，空軍兩位上將暫不動

不過，上將佈局出現全新變化，李世強規劃晉升上將，但出現兩套劇本，最簡單的方案是早先建案的直接接任海軍司令，但因作戰職務歷練不完整，可能性偏低。

海軍司令唐華原本要為海鯤號收尾暫不動，但最新規劃擬轉任國防大學校長。（圖片來源／軍聞社）

其次，則是複雜方案的國防部軍備副部長鍾樹明，擬轉任軍政副部長，再由李世強接任軍政副部長並晉升上將，而唐華轉任國防大學校長後，擬由副總長蔣正國直接接任海軍司令，並且晉升上將。

至於原本規劃調整的空軍司令鄭榮豐、副總長兼執行官黃志偉則暫時不動。

海軍恐有4位上將大豐收，陸空軍系統有微詞

如止一來，海軍再加上參謀總長梅家樹，就會有史無前例的4位上將，使得目前陸海空三軍現職上將，比例為「二、三、二」，變成「二、四、二」，消息一出，陸軍與空軍系統私下頗有微詞。

有關唐華部份，現正處理國造潛艦海鯤號，有關海測與作戰測評的「收尾」工作，同時已滿逾2年半，原本暫不調整，但因多方角力，傳出許多勢力想要他下台，最後可能仍會進行調整。

知情人士形容，在政軍體系、老台派，乃至涉及利益勢力多方角力下，再加上李世強獲 肯定晉升，使得這上將人事案對照過往，可說是「難產」。

而軍方已上呈多套人事「劇本」，在賴清德拍板後，最快應在本周就會公布。

