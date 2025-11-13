國軍人數成長！ 藍委疑拿義務役「灌水」 顧立雄駁：2024就有

台北市 / 綜合報導

國民黨立委黃仁今(13)日針對，國軍編制人數與實際人數的比率，也就是所謂的編現比，質疑國防部透過加了義務役，來美化數字。不過，事實上國防部算編現比時，從去年把義務役人數加入。黃仁的質詢，也讓國防部長顧立雄當場反駁。

立委(國)黃仁VS.國防部長顧立雄說：「你在總質詢的時候，回答刻意的有一些錯誤的一些引導。」一上台就先點名國防部長顧立雄，有錯誤引導，國民黨立委黃仁，緊抓全軍編現比數字認定有疑慮。

立委(國)黃仁VS.國防部長顧立雄說：「(3月的時候)76.9嘛，那現在是79.2嘛，這提升的2.3%，根本就是義務役的數字嘛，跟委員報告義務役從113年就開始。」

顧立雄先是愣了兩秒要來澄清，而雙方在爭執的編限比，也就是國軍編制人數與實際人數的比率，黃仁緊咬是加了義務役才有成長空間，但事實上，----實根據國軍統計今年3月全軍編現比76.9%已經含義務役4656人，來到今年10月編現比來到79.2%也有包含義務役4600人，因此增加的2.3%，就是扎扎實實國軍成長人數。

立委(國)黃仁VS.人次室次長劉沛智說：「志願役人力成長了2325人，那你認為是有提升的嗎，有提升，確實有提升，確實，那你再詳細的數字再給我好不好。」

要讓國軍員額再成長加薪也是種方法，無人機部隊陸續成立，主要負責偵察監視和攻擊等任務，不過從戰鬥部隊轉型而來，卻到現在仍未領到戰鬥加給，顧立雄承認將發放。

立委(民)林楚茵VS.國防部長顧立雄說：「我們認為它是符合戰鬥部隊的定義，所以我們也已經8月份報到行政院了，然後我們研擬就是他們能狗支領戰鬥部隊的加給。」

除了確定給予加給還且還可往前追溯，以海軍陸戰隊無人機部隊為例，於今年1月16日成立若加給這個月核定，第一類型則可獲得13.2萬第二類型則可獲得7.7萬，就看能不能能好好留住人才加強我軍戰力。

