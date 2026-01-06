國軍偵獲中共15機艦 軍演後連續7天空飄氣球擾台

〔記者方瑋立／台北報導〕中共上月底對台展開針對性軍演恫嚇，國防部今天(6日)公布，自昨(5日)日上午6時至今上午6時止，偵獲中共軍機8架次及軍艦7艘，持續在台海周邊活動。此外，中共自去(2025)12月31日至今，已經連續7天放出空飄氣球擾台，雖是中方常見的對台灰色地帶襲擾手段，仍高度可疑。

據國防部所公布示意圖，共機昨至今活動分為三部分，昨上午9時35分至晚間7時40分，國軍偵獲主戰機6架次在台海中線附近活動；中午12時40分至下午1時，主戰機1架次進入西南空域；另於上午8時25分至10時05分，偵獲直升機1架次在東南空域活動。

此外，國防部也偵獲中共空飄氣球2顆。其中一顆於昨晚7時55分在基隆西北65浬偵獲，高度2萬2000呎，於晚間9時55分消失；另一顆於昨晚8時40分在屏東西北130浬偵獲，高度同樣為2萬2000呎，於晚間9時消失。這已是中國自上(12)月31日以來連續第7天出動空飄氣球擾台，累計數量已達10顆。

在海上動態方面，合計偵獲中共海軍7艘艦艇，持續在台灣周邊海域活動。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

