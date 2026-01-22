國軍偵獲中共5空飄氣球遍布北中南 2共機、5共艦繞台持續干擾

國防部今（22）日公布共軍於台海周遭活動的最新動態。（圖／翻攝自國防部官網）

國防部今（22）日公布最新共軍於台海周邊動態，自昨（21）日清晨6時至今上午6時止，國軍於台海周邊共偵獲中共軍機2架次、軍艦5艘，以及有5顆空飄氣球遍布台灣北中南空域，整體情勢仍在可控範圍內。

據國防部示意圖顯示，國軍昨日上午6時至今日上午6時期間偵獲共機2架次，活動時間介於昨日中午12時10分至同日下午2時15分，活動區域在台灣北部空域。

空飄氣球方面，國軍共偵獲5顆，3個於昨日上午出現，分別在上午6時、6時05分及6時35分偵獲，位置則分別於台中西北方36浬、56浬和基隆西北方63浬，高度約為2萬呎、1萬7000呎及2萬7000呎；隨後在昨日上午6時55分、7時55分及8時陸續消失。

另外2顆空飄氣球是在昨日晚間偵獲，時間分別在晚上8時45分及9時25分，位置於屏東西北方106浬及99浬，高度約1萬呎及1萬2000呎，分別於晚上10時25分及10時40分消失。

國防部強調，國軍已運用任務機、艦及岸置飛彈系統，全程嚴密監控並妥適應處，確保國家安全。

