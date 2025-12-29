國軍備戰操演 貓鼻頭飛彈警戒

解放軍29日宣布環台軍演後，各地國軍部隊紛紛動起來，執行立即備戰操演。其中，蘇澳中正基地錦江級艦出港應處，2艘光華六號飛彈快艇緊隨其後，讓不少釣客感受到不尋常的緊張氣氛；國軍地對空飛彈也迅速進駐恆春半島風景區貓鼻頭，並升起發射架，警戒應變。

此外，昨傳出美軍無人機疑似出現在南部，對此，國防部情次室次長謝日升表示，台海周圍的確有很多飛機活動，至於是哪個國家？他無法多做說明。

原本駐守花蓮的海軍海鋒大隊昨直奔台東縣強化海岸防衛，其中一處經常性進駐的台東市海濱公園，因正籌備跨年晚會、實施封閉管制，車隊僅短暫通過，隨後轉往志航基地待命，而北部宜蘭台2線濱海公路也傳出軍方部署飛彈，讓民眾驚覺異常，好奇拿出手機拍照。

左營軍港則有多艘軍艦緊急出港戰備疏泊，同時在各港口進行部署，高雄港商港區就有釣客目擊多艘海軍船艦，包含磐石油彈補給艦、左營及蘇澳驅逐艦，以及高雄港少見的沱江級也一度現身，與正在垂釣的民眾形成強烈對比。

台中市大雅區昨上午即有大批戰車行經街頭，陸軍十軍團指揮部指出，大陸宣布軍演後，國防部下令因應對岸針對性實彈演習，設立應變中心，軍團即依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」，執行立即備戰操演。

由於目前正是屏東東港漁民到台東外海捕撈黃鰭鮪的季節，東港區漁會總幹事鄭鈺宸表示，已警示漁民出海要提高警覺。而其中一處演訓區位於澎湖群島西南方，為當地漁民主要土魠魚漁場之一，澎湖區漁會見狀立即透過電台廣播，要漁民收網避讓。

除了各地進行立即備戰操演，國防部發言人也在臉書公布國軍出動戰機、戰車影片，強調三軍部隊與海巡同仁，嚴陣以待。