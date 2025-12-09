國軍優秀基層官兵參訪 感受社會熱情關懷

記者謝承宏／綜合報導

為對國軍優秀基層官兵表達感謝之意，中華民國軍人之友社今（9）日起辦理「114年度第6梯次國軍優秀基層官兵參訪活動」，來自全臺各地的70位績優官兵，展開為期3天2夜中部地區的豐富行程，讓官兵袍澤感受來自社會的關懷，也表彰基層官兵平日戮力戰備演訓、堅守崗位及保家衛國辛勞。

此次活動安排參訪臺灣味增博物館、九族文化村等知名景點，讓官兵在繁重訓練之餘獲得身心舒緩，並藉由文化體驗與交流，深刻感受地方熱情與社會對國軍的關懷。

軍友社表示，基層官兵是部隊戰力的中堅，透過參訪行程不僅能舒展身心，更能凝聚向心，期勉全體官兵返部後持續堅守崗位，達成保家衛國的使命。