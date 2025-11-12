國軍兩棲車壓壞2輛民車 卓榮泰喊「放心」：我跟顧立雄1人1部
鳳凰颱風外圍環流及東北季風影響下，宜蘭地區昨天（11／11）被超大豪雨襲擊，多處發生淹水災情，甚至有地方淹到一樓高度，情況危急。有民眾因為淹水車輛拋錨，只好無奈將車停在路中央，但昨晚被路過救災的軍方裝甲車輾過，民眾車輛幾乎成了廢鐵。對此，行政院長卓榮泰赴蘇澳勘災提到此事，要軍方指揮官放心，「壓壞的那兩部車子不用擔心，至少我跟顧部長（國防部長顧立雄）1人1部都沒問題」。
卓榮泰今天（11／12）視察蘇澳市區民宅淹水表示，首先要向宜蘭蘇澳地區這兩天飽受水災之苦的國人同胞，表示最高的慰問，事後會做好所有相關必要作為。卓榮泰提到，感謝徐指揮官帶領400多位國軍弟兄投入，「您壓壞的那兩部車子，您不用擔心， 至少我跟顧部長一人一部都沒問題」，安心把工作做好，後勤的工作就由我們來協助，沒有問題。
卓榮泰提到，污泥清除與機具問題， 要請經濟部次長賴建信統合協調，如果需要，環境部也要加進來。由中央應變指揮中心來協助地方關於大型機具的問題，下水道清除工作，還有一些必要的工程，都要跟地方來做協調。
農損部分，卓榮泰表示，農損如何從速、從快全面協助，農業部已經有提出一些相關作為，過去的補助經驗，我們都會一一盡快做到。
