國軍公文標密新規 基層怨「5種等級」逐段標示增加負擔

國防部因應共諜滲透疑慮，自2026年1月1日起正式推動「機密資訊精準標示」作業，要求所有對內、外公文均須逐段審認、逐段註記機密層級。新制將文書區分為「絕對機密」、「極機密」、「機密」、「密」及「一般公務資訊」5個等級，只要任何一段落涉及「密」以上層級，整份公文即須以機密文件管理。不過此舉雖為強化國安防線，卻引發基層部隊強烈反彈。

(圖/中天新聞)

根據國防部規定，未來文書紙本與公文書類須採逐段審查方式，在每段標點後註明該段所涉最高機密等級，一份公文中可能同時存在不同密級段落。新制更延伸至即時通訊與手機訊息使用規範，民用通信設備嚴禁編輯、處理或儲存「密級以上」資訊，也不得談論或傳輸具機密等級的公務內容。

即便是不涉機密的一般公務資訊群組，傳輸內容仍須在段落後以括弧註明【無】，明確標示未涉機密。照片與圖檔則需於每張左上角註記機密屬性，公務群組僅能傳送標示為「無（本件屬一般公務資訊）」的檔案。國防部強調，將配合各項督導與查核時機進行稽核驗證，若查獲違反保密要求，將依規定檢討行政責任，情節重大者甚至移送司法機關偵辦。

新制上路前夕，軍方內部已出現不少雜音。有基層人員私下抱怨，逐段審查、逐段標示的流程，讓原本繁重的行政作業雪上加霜，光是判定是否涉及機密，工作量便暴增。也有基層私下直言，「看不懂這套到底要解決什麼問題」，新制不僅讓軍中行政負擔明顯加重，也讓部分往來的部會感到困擾。

國軍機密標示新規也在網路引發討論，有網友直呼「我真的不理解幹嘛【無】」、「我很好奇語音是不是也要＋【無】」、「今年有沒有加薪【無】」、「資料一張一張一張的重印【惱】」、「我今天做簽呈快瘋掉，到現在還看不懂【無】」。

