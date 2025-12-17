國軍公開大陸福建號航艦通過台灣海峽 張競：劃錯重點

國防部今（17）日首度公布空中監控大陸福建號（18號）航空母艦通過台灣海峽的影像。此外，國防部長顧立雄今天在立法院備詢時也回應，根據照片顯示，福建號飛行甲板上並無艦載機，預判是準備回到上海長興島的造船廠，進一步進行缺失改進。對此，中華戰略學會資深研究員張競認為，國防部劃錯重點。

國軍空拍通過台灣海峽的福建號航艦。(圖/國防部)

張競表示，針對國防部所公布福建號動態的影像，其實解放軍發言人冷國偉在11月8日記者會中，已經公開表示福建號成軍後，還要繼續進行後續配套裝備的研製試驗工作。當時冷國偉在證實福建號艦載機並未滿編上艦時，也提到將按計畫安排「艦機適配、編隊體系訓練」。

廣告 廣告

張競指出，依據前述已經公開證實資訊，來推估福建號向北穿越台灣海峽後的可能動向，應該會比武斷推論福建號北返長興島實施缺改工程的可靠性更高。但國防部如此預判，必然是有所本，不過希望此種研判結果，千萬不要讓情報來源無謂曝光，損傷情報蒐集管道。

顧立雄。(圖/中天新聞)

張競認為，至於國防部公布畫面資料時，強調飛行甲板沒有艦載機，實在真是有點搞錯方向；艦載機入庫與否，就好像觀察賭局中其他賭客桌面有多少籌碼，但能否就此看出特定賭客袋中有多少銀兩？因此特別強調該狀態，是否會讓人覺得劃錯重點？其實福建號是單艦行動，抑或是與其他艦艇組成編隊，在何種程度護航下通過台灣海峽，才是合理完整的動態情報圖像資訊。

張競強調，福建號航艦對台海安全會產生的威脅程度，向來都是軍事觀察家爭論不休議題，但在福建號艦載機尚未滿編成軍前，各項研判與推論其實都缺乏可靠基礎，實在是太言之過早。

福建號11月5日在海南島成軍。(圖/中國軍網)

張競也呼籲，國人必須理解，就算沒有福建號航艦，台海兩岸和平穩定的不確定因素不會減少，爆發衝突可能性也無法降低。將威脅焦點鎖定在福建號，實在是有些見樹不見林。

延伸閱讀

快訊/高虹安明天復職上班！

影/高虹安逆轉無罪！沈伯洋崩潰矛頭對準韓國瑜 蔡正元狠打臉

停職17個月能領164萬薪資？高虹安復職薪資補發引關注