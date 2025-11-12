國軍兵力不足? 國防部：年底國軍整體編現可達80%

國防部表示，年底國軍整體編現可達80%。（圖／王烱華攝）

立法院外交及國防委員會明天（13日）邀請國防部長顧立雄，報告「國軍編現比提升之具體方案及因應作法」並備質詢，報告今天（12日）送達立法院。報告指出，統計2025年迄今，全軍編現比為79.2%，其中志願役佔76.9%，一年期義務役佔約2.3%。國防部預判，經退補平衡後，至年底國軍整體編現可提升至80%。

「編現比」是指編制人數與實際人數的比率，因此由編現比的多寡可以看出部隊的戰力，但由於國軍編現比逐年下降，導致立委都關心國軍是否有能力應付中共威脅及對美採購多項武器系統後，是否有充足的兵力以提升國軍整體戰力。

報告分析，國軍編現呈現逐年下降趨勢，主因是「組織編裝逐年調整增加」。迄今編制員額較2021年增加了1萬餘員，導致作為分母的編制數擴大。國防部強調，雖然編現比下降，但若比較實際人數，統計迄今現員較2023年增加了3千餘員，志願役現員亦較去年成長2千餘員。

在招募成效方面，今年招募獲率已達102.2%，較計畫數增加315員。國防部預估，年度招獲率可達110%以上。

國防部進一步指出，多項留營政策推動已具成效。2025年迄今的平均留營率為86.5%，較去年（2024年）的82.0%提升4.5%。官兵不適服人數亦「大幅下降」2025年迄今不適服人數為2900員，較去年同時期減少1591員。

在招募作為上，國防部規劃2026年增加網路及社群媒體曝光數，並將於全國北、中、南地區辦理軍事院校及大學儲備軍官訓練團（ROTC）招生博覽會。另為協助官兵退伍後與職場接軌，國防部與退輔會正建置「軍民專長轉銜運用平台」，預計2027年1月啟用。

此外，國防部仍提出警訊表示，依據內政部役政司列管常備役體位可徵役男預判，自2021年呈現逐年遞減趨勢，2023年可徵人數為9萬7828人，首度跌破10萬人，2027年跌破8萬人，少子化問題日趨嚴重。

報告指出，為穩定部隊基層戰力，今年朝減少人力流失、提高留營意願及提升招募成效等3個面向努力，並檢討有意從軍青年限制，適度放寬甄選條件。



