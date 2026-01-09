國軍出動近300人續搜救辛柏毅 小姨子淚崩:要我們多心碎

社會中心／綜合報導

駕駛F-16的上尉飛官辛柏毅，失事至今已超過60小時，國軍將近300人展開陸海空全面搜救，小姨子連發兩篇文透露，家屬心情焦急詢問宮廟，透露姊夫傳達，說撞到頭，在8000呎的海水裡，也說醜醜了，不想給姊姊看，讓家人很心碎。

海巡不分日夜，展開搜救，F16失事，上尉飛官辛柏毅失聯超過60個小時，國軍展開大規模搜尋，總計派遣4艦16艇次、岸際132車296人，一定要找到辛柏毅。東華大學體育中心潛水教授朱文正：「目前看起來，它墜機的位置，可能比較會是黑潮的，如果是黑潮位置的話，我建議就是要從，墜機的地點然後往北搜尋，因為我們黑潮的流向是固定的。」

廣告 廣告

F-16飛官辛柏毅失事已逾60小時 小姨子連發2文曝「姊夫右手被困住」

F-16飛官辛柏毅失事已逾60小時 小姨子連發2文曝「姊夫右手被困住」。（圖／民視新聞網）

東北季風強勁，陣風一度來到九級，專家根據海流、研判，辛柏毅要是落海，可能被推向岸際，辛柏毅小姨子連發兩篇文，淚崩表示，宮廟人員說，左手與左肩似乎被衣物或帶子卡住，叮囑家人一定要找到黑盒子，並辛柏毅表示自己撞到頭，在8000呎海水裡，對於實際所在位置並不清楚，小姨子轉述，他一方面想回家，卻又猶豫地請家人不要急著帶他回去，「因為說醜醜了不想給姊姊看」。家屬心碎，但搜救也難度很高。

F-16飛官辛柏毅失事已逾60小時 小姨子連發2文曝「姊夫右手被困住」

F-16飛官辛柏毅失事已逾60小時 小姨子連發2文曝「姊夫右手被困住」。（圖／民視新聞網）

東華大學體育中心潛水教授朱文正：「搜尋水底的殘骸，差不多是在（深度）50-60公尺以內，就是一個很大的範圍，就是一個很大的極限，如果說是要朝水底搜尋的話，海底潛水搜尋的話，可能就以機械方式。」





專家分析，深海中恐怕得出動深海潛水或機械，稍早也傳出疑似發生救生衣，但海巡署確認，只是漂流廢棄物，與F16無關，將會持續搜救，不放棄任何希望。

原文出處：F-16飛官辛柏毅失事已逾60小時 小姨子連發2文曝「姊夫右手被困住」

更多民視新聞報導

嘉義市爆4月大女嬰「趴睡斷氣」 照顧者委託鄰居看護竟釀悲劇

最新／F-16失事搜索行動進入第4天！傳找到辛柏毅救生衣 海巡緊急澄清

分秒必爭！辛柏毅仍下落不明 專家：配合黑潮向北尋人

