國軍加菜金變慰問金？軍事學者曝高層視導風格大改：春節「有件事」錯不得

農曆春節倒數，國防部長顧立雄2日上午赴軍備局202廠、規格鑑測中心等北部軍備單位視導產業運作，並慰勉官兵，頒贈慰問金，強調國防自主是當前重要政策方向。對此，中華戰略學會資深研究員張競2日在個人臉書以「春節高層視導行程安排其實是個照妖鏡」為題指出，近年國防體系高層作風確實有所改變，但到軍備體系大發「慰問金」，用詞上似乎有點問題，難道不是發給傷病袍澤才用慰問金嗎？

張競指出，國防部首長們春節循例視導慰勉下屬單位，但多年來都是優先安排外島前線部隊、高山站台、海防哨所等艱苦駐地，不然就是艦艇靠泊碼頭與跑道頭戰機待命室，顯現關懷第一線執勤戰備官兵；較少到台北周邊鄰近機關與廠庫，視導「能夠正常上下班作息」的單位。既然高層重視非作戰部隊、非偏遠艱苦駐地單位，那千萬別忘記視導財勤單位，必須維持部隊運作經費、讓過年順利發放薪資與年終獎金，茲事體大。

廣告 廣告

軍人加薪爭議未解 張競：薪餉萬不可出錯 ​

針對軍人加薪未編列預算爭議，張競進一步說，既然國防部已沒有將志願役加給依據立法院決議法案編列，那絕不能在年節發放官兵弟兄薪餉上出差錯，因此視導財勤單位當然應該優先考量。他也點出，近年國防高層作風確實有所改變，不再優先考慮到艱苦駐地單位視導，反到軍備體系發慰問金，但不應該是探視年節留診住院官兵時，發給傷病袍澤才稱慰問金嗎？​

張競表示，過去年節視導作戰部隊為鼓舞士氣，向來都是發犒賞袍澤「加菜金」，怎麼會跑出來慰問金這個用詞呢？他也提到，至於安排總統春節視導行程，究竟要循例優先前往外島前線部隊、高山站台或是海防哨所等艱苦駐地，又或是在台北近郊隨便轉轉草草敷衍應付了事，事涉如何形塑三軍統帥公眾形象，就看國安謀士要如何獻策了。文末，他也標註了「國防部與海委會別忘記駐防東沙官兵」的標籤。

更多風傳媒報導

