國軍加薪不「普加」聚焦高風險艱難任務 無人機部隊增列戰鬥加給

國軍加薪議題在立法院持續討論，在去年4月國防部通過戰鬥加給和志願役加給增加新制後，國民黨團主導通過國軍「志願役加給」加碼到3萬元，但國防部認為齊頭式加薪帶來負面影響，國防部最終並未編入115年度總預算中。立院外交及國防委員會下週要請國防部長顧立雄報告軍人加薪方案，根據國防部門書面報告，並未規劃「普加」志願役加給3萬元，而是聚焦在任務艱難、高風險的部隊，包含新增網戰、航管及電偵加給，研擬將無人機部隊增至戰鬥加給範圍，並新增軍安總隊的反情報加給等。

國防部長顧立雄下週一（12月1日）將應立法院外交及國防委員會邀請前赴報告「軍人薪資待遇結構現行作法檢討及未來調整規劃」，並備質詢。

根據國防部送抵國會報告，擬增修加給項目主要有三項：第一、戰鬥部隊加給（第一、二類型），受益對象包含無人機及火力部隊、陸海軍飛行部隊機務人員、防空戒護部隊及資訊通信聯隊等單位。第二、戰航管加給，受益對象為資通電軍所屬通資站臺，第三、反情報勤務加給，受益對象為軍事安全總隊（國軍唯一反情報專業部隊）。

國防部說明，自今年4月行政院核定志願役加給從1萬增至最高1.5萬、第一類戰鬥加給（戰加）從5千增至1.2萬、第二類戰加從3千增至7千後，另研擬網路戰、戰航管及電偵3項勤務加給，並於6、7月核定。網路戰加給部分，專家級每月調增至1萬元，並將專家級、菁英級可支領人數比例從15%提高至30%。戰航管加給則是每月調增至5100元到1萬1200元。電偵加給部分，每月調增至4100元到1萬3600元。

