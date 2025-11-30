國軍加薪沒齊頭？志願役普加3萬落空 退將一看政策失望了

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

國軍官兵加薪案再度成為朝野攻防焦點。國防部今年4月拍板通過新版「戰鬥加給」與「志願役加給」調整制度，國民黨立院黨團隨後加碼推動「志願役加給提高至3萬元」提案，並於立法院完成三讀。不過，由於「齊頭式加薪」恐牽動將官流動與人力配置彈性，國防部態度保留，最終並未納入115年度總預算編列，引發外界質疑「政策跳票」。

國防部長顧立雄下周一（12月1日）將赴立法院外交及國防委員會，針對加薪方案提出專案報告。根據國防部送抵國會的最新報告顯示，志願役加給「增至3萬」並未列入規畫，政策調整方向改為「部隊任務屬性區隔式加薪」，聚焦任務艱難與風險較高的官兵。

報告指出，本輪新增或研議擴大範圍的加給項目包括「網路戰部隊加給」、「航空管制任務加給」、「電子偵蒐部隊加給」等專業任務津貼，另研擬將無人機部隊納入戰鬥加給範圍，並新增隸屬軍安系統、執行反情報任務的「反情報加給」。

然而，政策「差別式加薪」方向曝光後，旋即引發強烈反彈。根據《中天新聞》29日報導，前立委郭正亮直指政策失衡，他以國際軍人待遇比較痛批：「現在俄羅斯軍人在打仗，一個月薪水2,000美元，大概新台幣6萬多，我們台灣軍人平均才4萬，這根本不合理。」

退役少將栗正傑也公開表示不滿，強調國軍作戰體系講求協同整合，「既然要加薪，就應公平公正，而不是去區分誰是重要、誰不重要，任何兵種、兵科，每位官兵都有其戰場角色與不可替代性。」

國防預算失衡的連鎖爭議，也延燒至地方層級。桃園市議員詹江村指出，目前國防編列大量軍購預算，卻仍有龐大採購案尚未到位，「與其編列天量軍購、武器卻遲遲拿不到，不如優先提升官兵薪資，讓國軍更無後顧之憂、願意為國效命。」

