國軍勇虎戰車開到一半冒白煙！民眾嚇壞PO網：以為被丟煙霧彈

陸軍八軍團564旅一輛CM-11勇虎式戰車在路上冒出白煙，民眾拍下上傳網路。 圖：翻攝自Thread

[Newtalk新聞] 陸軍八軍團564旅一輛CM-11勇虎式戰車，今日行經高雄湖內區中山路二段不明原因冒出白煙，附近民眾紛紛拍照PO上網引起熱議，甚至一度傳出被丟煙霧彈，陸軍第八軍團指揮部指出，疑似因引擎故障產生白煙，已由保修小組進行檢測及狀況排除。

高雄湖內區中山路二段一輛CM-11勇虎式戰車停在路上並冒出白煙，許多民眾拍下並上傳網路，網友留言「以為被丟煙霧彈，結果真的著火」、「戰車燒起來了」，「國防預算確實需要增加，汰換老舊裝備」。

陸軍第八軍團指揮部指出，所轄564旅乙輛CM-11戰車於上午執行任務後，行經高雄市中山路二段湖內國中時，疑似因引擎故障產生白煙，已由保修小組進行檢測及狀況排除。

八軍團強調，國軍秉務實態度執行實戰化訓練，訓練期間任何突發狀況，都視為訓練環節，均有助於官兵累積實戰經驗及整體戰力提升；對於車輛臨機性損壞，將要求各部隊持續加強裝備維保，落實戰訓本務。

