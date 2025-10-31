國軍十軍團80名官兵支援徹夜清理非洲豬瘟案場 動用化學兵35人執行消毒

國軍今天增派人力（應變中心提供）

由於「非洲豬瘟病毒」對環境的抵抗性極強，非洲豬瘟前進應變所昨啟動請國防部國軍進駐協助，陸軍第十軍團砲兵第五八指揮部支援30位官兵，搭配市府動保處22名同仁，以「1名動保處人員搭配2名官兵」分組方式，從昨晚9點半開始投入前置清理作業。由於現場佔地廣大的地板厚實、夾有豬糞、殘渣等混合物，難以清除，今早（31）再加派50名官兵入場，同時配35名化學兵待命，清潔後即展開消毒作業。

國軍展開清潔工作（應變中心提供）

非洲豬瘟中央前進應變所政務次長杜文珍表示，由於經過第二次檢測的樣品測試，仍發現還是有檢測到非豬豬瘟病毒核酸，顯然案發後的清潔還是不理想，「清潔沒做好，消毒是沒用的。」因此請求國軍協助。昨晚30名國軍在應變所人員協助下，全身穿戴好防護衣進駐清洗。

應變中心人員指導穿上防護衣（應變中心提供）

台中市政府也發文說明，因案場髒亂情況遠超預期，市府在凌晨緊急連絡陸軍第十軍團再增援80名官兵，進行第二輪清理。31日早上8點20分，80名官兵陸續抵達現場整備，搭配現場22位動保處人力投入，進行全面清理，才能有利全面清消。

國軍穿上防護衣（應變中心提供）

由於「非洲豬瘟病毒」對環境的抵抗性極強，臺中案例場雖經過2次以上的清潔消毒，環境檢體仍被檢出病毒核酸。此次動用國軍「化學兵」執行案例場消毒作業，呼籲媒體和民眾請勿前往案例場拍攝畫面；另案發後曾到過現場的各界人士，也請自主管理15天，避免病毒向外擴散。

