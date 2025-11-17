國軍協助萬榮明利部落清淤 紋面阿嬤雕像重見天日

明利部落居民說，「很心痛、很心痛，真的不知道怎麼整理。」

家中從客廳到廚房一片狼藉、全是泥濘，花蓮縣萬榮鄉明利部落居民只能無奈苦笑，在國軍弟兄協助下整理家園，所有清出來的家當都往馬路上擺。好不容易有人挖出被汙泥覆蓋的櫃子，找到護照、戶口名簿等重要文件。

明利部落居民趙小姐表示，「完全都沒有辦法了，就是全部都摧毀了，太多石頭了，沒有辦法。」

明利部落居民經先生指出，「很感謝國軍來協助，有人協助我們都要感恩。」

看著國軍揮汗鏟土，居民滿滿感謝。空拍畫面可以看到，明利部落大片面積都是泥沙淤積，怪手、山貓不斷趕進度來回清淤，17日也終於讓部落精神象徵「紋面阿嬤」雕像重見天日。

花蓮縣萬榮鄉長梁光明說，「非常感謝我們所有民眾，我們台灣的民眾很有這個愛心想來幫忙，但是我看這個情況跟光復是截然不同的，這邊都是石頭，泥沙比較少，所以說用大機具來處理這個是最恰當。」

重機搶修工程老闆黃國寶表示，「花45線3K到明利村部落都已經搶通，部落最重要的聚會所，這邊裡面，應該今天也可以把他清出來，自然通行應該預計再4天。」

明利部落滿目瘡痍，就是因為日前鳳凰颱風導致馬太鞍溪溪水暴漲釀災。而上游的兩個堰塞湖，林保署透過空拍監測，目前「堰塞湖1」蓄水量32.4萬立方公尺，是溢流前的0.36%；「堰塞湖3」蓄水量降至約5萬立方公尺，穩定溢流中，對下游河道水位抬升影響小。

農業部林業保育署花蓮分署長黃群策指出，「溢流口左岸是原先那個崩塌下來之後殘存的土體，我們在從9月23日開始看到現在，它有些許變化，但是都很輕微，看起來還算是正常穩定。」

林保署指出，「堰塞湖1」溢流口左岸，還有約1億立方公尺的土砂堆積在坡面，擔憂未來可能會因地震、豪雨讓邊坡滑動再次阻塞河道，會持續密切監控。

