國軍台中海岸反登陸實彈操演！雷霆2000睽違7年進戰術區射擊 西岸火力網瞄準中國登陸威脅

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中國在海上測試台灣航運壓力，台灣也在西岸展示反登陸火力。

國軍昨（9）日在台中沿海實施反登陸實彈操演，模擬敵軍從西岸發動兩棲登陸，國軍以火箭、砲兵、反裝甲飛彈與迫砲火力，建立殺傷區，阻止敵軍上岸。這不是一般例行操演，而是把台灣最可能面對的戰場情境，直接搬到中部海岸線。

路透報導，這場操演橫跨台中沿海約20公里，國軍從8個陣地同步實施射擊，動用國造雷霆2000多管火箭系統、美製Paladin自走砲、反裝甲飛彈與迫砲。操演目的，是在更短準備時間、更貼近實戰的條件下，模擬摧毀敵軍登陸部隊。

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最受矚目的是雷霆2000。這是國造多管火箭系統，也是台灣反登陸火力的重要一環。路透指出，這是雷霆2000睽違7年再次在戰術作戰區實施實彈射擊，代表國軍不再只是固定場地、固定流程、固定劇本，而是往更接近戰時部署的訓練模式移動。

台中西岸之所以重要，是因為中國若發動兩棲作戰，台灣西部平原、港口、灘岸與交通節點，都可能成為壓力點。反登陸作戰的核心，不是等敵人上岸後才打，而是要在海上、灘岸、集結區與突破路線上層層消耗，讓敵軍付出無法承受的代價。

這也使國軍火力整合變得更關鍵。雷霆2000、海馬士、反裝甲飛彈、無人機偵察、即時情監偵、火砲與機動部隊，必須形成真正的偵打一體。若只有火力，沒有即時目標；若只有無人機，沒有後端火力；若只有單點武器，沒有整體戰場管理，都無法形成有效嚇阻。

這場操演也應與中國海警盤問商船放在同一張圖上看。

中國一邊以海警、公務船、科研船測試台灣海上通道控制；台灣一邊在西岸強化反登陸火力。這不是兩則不相關的新聞，而是台海安全的兩個面向：一邊是灰色地帶封鎖測試，一邊是熱戰登陸防衛準備。

台灣不求戰，但必須讓中國知道，從海上壓迫到灘岸登陸，每一步都不會便宜。

（圖片來源：AI示意圖）

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