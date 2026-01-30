國軍台中總醫院急重症大樓啟用 盼提升軍民醫療量能

（中央社記者蘇木春台中30日電）國軍台中總醫院今天舉行「急重症大樓」落成啟用典禮，院方表示，新大樓導入「模組化手術室」及智慧床邊服務系統等設施，期盼為軍民打造更安全、高效率且具前瞻性的就醫環境。

典禮今天在新大樓大廳舉辦，會中並進行手術室、毒化災設施展示，國軍台中總醫院院長施宇隆、台中市衛生局副局長邱惠慈，及在地民意代表等人皆出席。

施宇隆會中表示，新落成的急重症大樓導入多項設計與設備，包括可依手術需求彈性調整的「模組化手術室」，結合即時影像等醫療設備，以精準化、安全化與智能化理念，提升複雜手術的整合效率。

病房護理站部分，施宇隆提到，全面配置數位化電子白板、智慧床頭卡及智慧床邊服務系統，強化臨床作業效率與病人安全，期盼全面提升照護品質。

邱惠慈表示，國軍台中總醫院不只照顧國軍弟兄的健康，也照顧當地民眾，新大樓導入智慧設計，不只動線優化、專科醫師量能也提升，啟用是專業的升級。

在地的民主進步黨籍立委何欣純透過新聞稿表示，她長期關注中部醫療量能建設，在與地方爭取下，前總統蔡英文期間核定急重症大樓總經費逾新台幣22億元，如今落成啟用後，將大幅提升太平、北屯周邊地區的急重症醫療服務品質。

院方說明，自民國69年遷入現址以來，國軍台中總醫院已深耕在地逾40年，長期肩負中部地區軍民醫療照護的重要任務。國防部推動「翔醫專案」，急重症大樓於108年啟動新建計畫，期盼為軍民打造更安全、高效率且具前瞻性的就醫環境。（編輯：張銘坤）1150130