國軍吃肯德基被酸「在開心什麼」？實況主神回1句話 老兵落淚讚爆

近日，台南市議員蔡筱薇，為了來慰勞辛苦的國軍弟兄，特地買來肯德基與大家慶生，並將其PO到網路上分享，怎料卻出現部分酸民質疑，「只不過是肯德基，是在開心什麼？」等類似聲浪。對此，知名實況主六嘆也忍不住發文笑稱，「當兵就是連可以原地坐下休息都覺得很開心！」

六嘆今（22日）在Threads上轉發畫面，分享以前當兵時，一口氣捐了兩包血，還一度頭暈摔下捐血車，竟然只是為了一瓶葡萄果汁和兩片檸檬薄片餅乾。最後，六嘆不忘幽默地反擊酸民：「當兵就是連可以原地坐下休息都覺得很開心！」

貼文引發廣大退役網友共鳴，就連百萬圖文作家微疼都說：「新訊懇親放假的時候，回到市區看到電線桿都快哭了」，其他網友紛紛留言回應：「開什麼玩笑！我在憲兵司令部，晚餐有炸檸檬雞柳根本就是整鍋發出聖光，當天的伙房兵就是我大哥」、「真的！當過陸軍的就都知道新訓中心多半伙食跟廚餘差不多。看到速食餐都想哭了好嗎？」

「真的，懇親日當天，哥哥跟嫂嫂帶著一包麥當勞早餐來，我差點淚灑軍營」、「連投飲料都可以當獎勵就知道肯德基是什麼等級了」、「跑單戰的時候，能趴地10秒就覺得幸福」、「以前就是有小蜜蜂買就超開心了，卡拉雞腿堡配奶茶樂勝廚房滷雞腿」。

現年39歲的六嘆（本名：汪光磊）過去曾擔任遊戲公司企劃助理，後來決定離職，全力經營實況事業，直播至今超過10幾年，和好友鳥屎、老王組成談話性頻道「LNG Live」陪伴大家成長。不僅是台灣實況界鼻祖，也可說是最早建立PodCast概念的先驅。目前則和「電競女神」解婕翎交往中，令粉絲津津樂道。

