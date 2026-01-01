國軍外購子彈！馬文君扯比國產貴3倍 王定宇狠打臉：拿2005年價格比？

記者楊士誼／台北報導

國民黨立委馬文君稱，國軍外購各式槍彈7600萬發、預算超過15億元，然標案中5.56公厘步槍鋼心彈的價格平均一發18.82元，2005年205廠外銷美國的子彈一發僅6元。民進黨立委王定宇今（1）日表示，當時美國因中東戰區子彈用量大而向205廠訂購子彈，美國提供材料、台灣純代工，因此所謂6元只有代工費。「有人還在散播這則謠言嗎？你可以直接告訴這種人…只是在證明自己愛造謠又不專業！」

馬文君日前在臉書指出，5.56公厘普通鋼心彈採購6200萬發，要金額11億6932萬元，平均一發為18.82元，同樣的步槍子彈，過去都由軍備局205兵工廠生產，2005至2011年間，該廠生產的5.56公厘、7.62公厘子彈還曾外銷美國，產量充足，品質也受好評。直呼「可以自己做，卻要跟別人買，還用三倍價，會不會太離譜？」

王定宇稍早發文直言「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」，二個產品除了都叫「子彈」外，規格、用途都不同，難道叫做「汽車」的，價格是都一樣？他表示，網傳內容還是拿2005年的價格去對照2025年的價格，拿不同品項、不同年代的價格去比較，這叫做「造謠」！

王定宇說，2005年美國陸軍向台灣訂購3億發 5.56mm 子彈，背景是伊拉克、阿富汗用量大，美軍庫存需補充，合約規定由美國提供火藥、底火、銅等所需材料，台灣兵工廠純代工。他指出，2005年的每顆6元造價只有代工費而已，連這都不查證，這叫做「不專業」。「有人還在散播這則謠言嗎？你可以直接告訴這種人…只是在證明自己愛造謠又不專業！」

