國軍大量採購步槍彈惹議 國防部：因應彈藥消耗量倍增

近期國軍輕兵器彈藥採購案引發外界質疑。國防部今天(12日)在立法院表示，由於受實戰化訓練、恢復1年期義務役及教召延長等影響，國軍年彈藥消耗量暴增，因此需採外購補充。國防部也強調，國軍採購的是單價較高的鋼芯彈，並未比自製的價格高，且未來訓練也將全面改採鋼芯彈，達戰訓合一目標。

日前在野立委質疑軍備局205兵工廠在2025年底完成遷廠後，產能已回復正常，但2026年度仍編列逾新台幣15億元採購5.56步槍彈等輕兵器彈藥，每顆單價更逼近19元，遠超過205廠過往賣給美國的6元。

廣告 廣告

對此，國防部長顧立雄12日在立法院外交及國防委員會中回應，國軍近期因「實戰化訓練」、「恢復1年期義務役」、「後備教育召集延長」等訓練需求，導致5.56公厘步槍彈藥消耗量暴增，從2021年2,340萬發增長至2025年的5,881萬發。

有關單價的部分，國防部指出，以本次向外採購的M855鋼芯步槍彈為例，最後得標價為15.53元，軍備局自製價格則是16.18元，實際上外購價格沒有比較貴。

至於為何當初205廠替美軍的代工價僅6元，則是因發射藥等原料都是美方提供，因此單顆報價較低。顧立雄說：『(原音)一個時間點是94年到民國100年(2005年至2011年)，一個是101年到109年(2012年至2020年)，這兩個都是由美方來提供發射藥、底火跟包裝材等原料，還有提供運輸等等；205廠它所負責的是只有彈頭、銅殼跟組裝的部分。』

不過，立委也詢問為何2022年軍備局的5.56步槍彈只要9.5元，如今卻要16元？國防部則說明，過往生產的是單價較低的無鋼心普通彈(M193)，軍備局也從未生產過鋼芯彈，多以外購方式進行。

國防部強調，為達戰訓一體目標，未來規劃訓練都將只採用鋼芯彈，而近3年的訓練中，鋼芯彈的佔比也已達83%。陸軍參謀長陳建義在答復民進黨立委王定宇質詢時說：『(原音)陳：鋼芯彈基本上不同於普通彈的另一個優點，就是它對於射程較遠的精度會比較高，這也是我們也希望達到的。王：因為我們現在的訓練實彈化，也開始要裝瞄準鏡，所以要打比較遠。』

國防部也說明，近年彈藥戰備存量及訓練數量增高，2017年評估每年的步槍彈射訓練量僅2,000萬發左右，但近4年暴增到快6,000萬發，等於是打掉過往8年的訓練存量，因此才需以外購方式進行採購；205廠在完成新產線後，年產量則將達5,000萬發，戰時預估可提升至7,000萬發。(編輯：宋皖媛)