國軍官兵因公受傷 臺南軍人服務站關懷慰問

記者王勇智／臺南報導

臺南市軍人服務站站長劉可雲日前分別慰問因公受傷的臺南市後備指揮部王姓中士、陸軍第8軍團指揮部蔡姓下士，表達關懷之意，並致贈慰問金。

劉可雲轉達軍友社理事長黃呈琮及秘書長簡士偉的關懷慰問之意，也感謝單位照顧部屬，主動反映下屬急難病困狀況，讓臺南市軍人服務站能夠及時將這份愛心與關懷傳送給受傷官兵，落實照顧官兵急難服務工作。

官兵及家屬對臺南市軍人服務站的慰訪與關懷表示由衷感謝，並對軍友社熱誠的服務和貼心的關照，感到非常的溫馨。

臺南市軍人服務站站長劉可雲慰問因公受傷的國軍官兵，表達關懷之意。(臺南市軍人服務站提供)

